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Christian « Bobo » Vieri encense Pio Esposito et Lautaro Martinez.

L’ancien attaquant de la Juventus, de la Lazio, de l’Inter, de l’AC Milan et de l’équipe d’Italie a déclaré à Sky Sport : « Pio Esposito fait de très belles choses, je le compare à Luca Toni. »

« Dans quelques années, il battra le record de Gigi Riva comme meilleur buteur de l’équipe d’Italie. Il est bon et veut progresser auprès des très grands joueurs avec lesquels il joue, c’est une chose très positive. »

Gigi Riva a inscrit 35 buts sous le maillot de l’Italie, tandis que Pio Esposito compte déjà 10 buts en 15 sélections.

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« La nouvelle ère Mancini ? Après le premier match contre la Belgique, je me suis dit : mon Dieu ! Puis les trois matches contre la Turquie et la France ont été importants, avant la défaite face à la Belgique, qui est une grande équipe. Il sera difficile de battre l’Italie, ce n’est plus aussi facile qu’avant. Mancini apporte beaucoup de sérénité et laisse du temps aux jeunes, il a toujours été bon dans ce domaine. C’était un très bon choix. Je sens l’Italie très motivée. »

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Vieri donne aussi son avis sur la Serie A : « La Lazio réalise une saison incroyable, elle avait besoin de sérénité. Gattuso insuffle de l’énergie, il parle toujours du collectif. L’équipe n’a ensuite qu’un match par semaine et a été éliminée d’entrée de la Coupe d’Italie par Mantova. Elle se prépare et n’a rien à perdre. »

« Qui remportera le titre de Serie A ? Je dis l’Inter, mais tout peut arriver. »

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« Et la Roma ? Malen prend toujours la profondeur dans le dos de la défense, Gasperini a bien choisi son avant-centre sur le marché des transferts. Le Néerlandais peut atteindre 25-30 buts cette saison, mais Lautaro reste l’attaquant le plus complet d’Italie. »