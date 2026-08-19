Le transfert de Rodri Hernández au Barça n'est pas passé sans susciter la polémique dans les médias espagnols, notamment au regard des réactions contrastées de certains médias proches du Real Madrid, qui a échoué à convaincre le joueur de Manchester City de défendre ses couleurs.

Le journaliste David Sánchez s'est moqué du revirement soudain des médias madrilènes concernant l'évaluation du capitaine de la sélection espagnole après son choix du club catalan et son refus du Real Madrid.

Sánchez a déclaré lors de son intervention dans l'émission La Tribu sur Radio Marca : « Il y a trois semaines à peine, Rodri était une recrue stratégique, le meilleur milieu de terrain du monde et l'homme qui allait donner à l'équipe de José Mourinho la forme souhaitée la saison prochaine. »

Il a ajouté avec ironie : « Mais Rodri a choisi le Barça et refusé le Real Madrid, et depuis, le discours a changé. Rodri est devenu vieux, presque fini, avec de grandes craintes qu'il subisse une nouvelle blessure, sans oublier son salaire élevé. »

Il a affirmé que ce changement de discours est allé jusqu'à présenter l'échec du Real Madrid à recruter Rodri comme un gain pour le club, déclarant : « C'est-à-dire qu'ils ont réussi à éviter une balle. Il faut en rire, il faut même les admirer. »

En revanche, Sánchez a estimé que le Barça avait réalisé un double gain en recrutant le joueur, expliquant : « C'est une opération totalement réussie pour le Barça et pour Joan Laporta, car le club n'a pas seulement recruté le meilleur sentinelle du monde, il l'a aussi arraché à son éternel rival, le Real Madrid. »

Il a conclu ses propos par une comparaison ironique entre les choix des deux clubs, en déclarant : « Le Real Madrid a Diomande, et le Barça a Rodri. On verra ce qui se passera en fin de saison. »