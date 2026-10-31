Lamine Yamal, la star du Barça, a répondu avec force à ses récentes déceptions face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, ainsi qu'au fait de ne pas avoir remporté le Ballon d'Or 2026, après avoir livré une prestation exceptionnelle face au Deportivo Alavés, au cours de laquelle il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive, confirmant ainsi sa capacité à retrouver son éclat et à poursuivre ses statistiques remarquables sous le maillot catalan.

Le joueur de 19 ans n'a pas manqué l'occasion de briller face à l'Alavés, affichant une complicité frappante avec son coéquipier Fermín López, qui lui a de son côté créé plus d'une occasion, tandis que Yamal a été présent dans la construction du deuxième but du Barça, après avoir adressé une passe décisive à Fermín à la 23e minute, ce dernier marquant d'une frappe rasante et puissante dans le but.

Trois minutes seulement plus tard, Yamal a failli apposer sa signature sur le tableau d'affichage, lorsqu'il a reçu une passe de Fermín dans la surface de réparation, mais il a envoyé le ballon légèrement à côté du poteau.

La star du Barça est revenue menacer le but de l'Alavés à la 35e minute, d'une frappe puissante à courte distance dans la surface des six mètres, à la suite d'un centre remarquable d'Adeyemi, mais le gardien Sivera a brillamment détourné la tentative de la poitrine.

Yamal a attendu le temps additionnel de la première mi-temps pour faire trembler les filets, après avoir mené une attaque organisée du Barça qui s'est conclue par l'arrivée du ballon dans les pieds de João Cancelo dans la surface de réparation ; le joueur portugais l'a transmis au jeune ailier, qui a déclenché une frappe directe du pied gauche, logeant le ballon dans la lucarne gauche du but de Sivera, et inscrivant ainsi le quatrième but de l'équipe à la première minute du temps additionnel.

Yamal a célébré son but d'une manière marquante, après avoir saisi le blason du Barça figurant sur son maillot et l'avoir arraché pour le brandir devant les supporters, dans une scène reflétant sa volonté d'affirmer son attachement à l'équipe catalane, et ce après avoir traversé une période de déception à la suite de sa défaite face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, et de sa troisième place dans la course au Ballon d'Or.

Le porteur du maillot numéro 10 ne s'est pas contenté de ce but, puisqu'il est revenu en seconde période pour offrir un éclair de génie technique, après avoir exploité une passe précise de Gabriel Jesus à la 64e minute, puis s'être retrouvé seul face au gardien de l'Alavés, avant de lober le ballon d'un piqué précis du pied gauche par-dessus Sivera, le ballon franchissant la ligne de but.

Avec ce but, Yamal a porté son total à 12 buts cette saison, soit 10 buts en Liga et deux en Ligue des champions, et a également atteint 11 passes décisives, dont 7 en Liga et 4 en Ligue des champions, portant l'ensemble de ses contributions offensives à 23, entre buts et passes, dans une nouvelle confirmation de son immense influence dans l'attaque du Barça.