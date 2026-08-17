Le célèbre journaliste Walid Al-Faraj a tenu des propos retentissants dans lesquels il a commenté le niveau en baisse d'Al-Hilal malgré la victoire face à Al-Raed, deux buts à zéro, lundi soir, dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

Al-Faraj a déclaré dans son émission « Rotana Sport avec Walid » : « Al-Hilal, sous la direction de Simone Inzaghi, coupe le souffle : il ne propose rien qui mérite d'être regardé. »

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Il a ajouté : « Je ne sais pas quelle est la cause de cette régression. C'est vrai que l'équipe gagne, mais elle n'affiche pas le niveau requis ou attendu d'elle. »

Al-Hilal et son entraîneur Inzaghi font l'objet de critiques incessantes en raison du niveau technique en baisse depuis la saison dernière, ce qui a entraîné la perte de tous les titres à l'exception de la dernière édition de la Coupe du Roi.

Le nom d'Inzaghi a été associé à maintes reprises à un départ des rangs d'Al-Hilal, en raison de son identité inadaptée à l'équipe à l'heure actuelle.