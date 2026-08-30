Le journaliste Walid Al-Faraj a créé la surprise concernant l'avenir du Français Karim Benzema, l'attaquant d'Al-Hilal, après avoir dévoilé de nouvelles révélations liées aux options qui s'offrent à la star française, et qui pourraient le pousser à prendre une décision surprenante en mettant fin à sa carrière footballistique pour se diriger vers la retraite dans la période à venir.

Au cours de son émission « Rotana Sport avec Walid », Al-Faraj a évoqué le sort de Benzema après un départ imminent d'Al-Hilal, précisant que le joueur a reçu plusieurs options concernant son avenir, alors que les parties concernées souhaitent le voir poursuivre au sein du football saoudien, que ce soit par un transfert vers un nouveau club ou par une décision tout à fait différente.

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Al-Faraj a affirmé que Benzema a été placé devant un certain nombre d'alternatives, précisant que les options qui s'offraient à lui comprenaient un transfert à Al-Shabab ou un retour à Al-Ittihad, ces deux clubs étant susceptibles d'accueillir l'attaquant français en cas de poursuite de son aventure en Roshn Saudi League.

Et d'ajouter : « Benzema a été placé devant plusieurs options, parmi lesquelles un transfert à Al-Shabab ou un retour à Al-Ittihad, mais il a refusé les deux options, et lorsque la décision est revenue entre ses mains, il a indiqué qu'il penchait pour la retraite du football », dans un développement qui pourrait mettre un terme à la carrière de l'un des attaquants les plus marquants de sa génération.

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Al-Faraj a expliqué que la réflexion de Benzema autour de la retraite pourrait être liée à son désir de préserver son lien avec l'Arabie saoudite par le biais de contrats et d'autres engagements qui dépassent le seul volet sportif, indiquant que le joueur est lié par un contrat important en tant qu'ambassadeur du tourisme saoudien, en plus de son rôle relatif à la promotion de la candidature de l'Arabie saoudite à l'organisation de la Coupe du monde 2034.

Il a déclaré : « Benzema a un contrat de base qui ne concerne pas uniquement la pratique du football, mais qui est aussi lié à son travail d'ambassadeur du tourisme saoudien et d'ambassadeur de la candidature du Royaume à la Coupe du monde 2034, c'est pourquoi la retraite pourrait être une option envisagée par lui pour préserver ces rôles. »

Et de conclure : « Al-Hilal est parvenu avec Benzema à un bon accord concernant le versement de ses dus, et c'est le prince Al-Walid ben Talal qui prendra en charge cet argent. »

Ces développements interviennent après que le départ de Benzema d'Al-Hilal est devenu imminent à la suite de la signature par le club de l'Anglais Ollie Watkins, une démarche qui reflète l'orientation du « Leader » vers une refonte de sa ligne d'attaque, ce qui a ouvert la porte aux interrogations sur la prochaine destination de l'attaquant français.

Benzema avait vécu une aventure dans le football saoudien depuis son transfert à Al-Ittihad en 2023, avant de rejoindre Al-Hilal, dans une carrière marquée par de nombreuses réussites et polémiques, faisant de l'étape actuelle un tournant décisif qui déterminera s'il poursuivra sa carrière ou choisira de tirer le rideau sur son parcours footballistique.

Les déclarations d'Al-Faraj restent dans le cadre de ce qu'il a dévoilé au sujet des coulisses liées à l'avenir du joueur, dans l'attente que Benzema tranche officiellement sa situation, mais l'option de la retraite, si elle était retenue, marquerait une fin retentissante pour la carrière d'une star ayant remporté de grands titres avec le Real Madrid et vécu des expériences marquantes au plus haut niveau avant son transfert vers le championnat saoudien.