Partager Suivez GOAL sur Google

Le Brésilien Vinicius Junior a volé la vedette lors de la large victoire de sa sélection face à Singapour (7-0), en match amical disputé ce mardi au Stade national de Singapour.

Publicité

La star du Real Madrid a en effet inscrit trois buts en première période, avant de quitter la pelouse furieuse après avoir été remplacée à la 60e minute, une scène qui n'est pas passée inaperçue malgré l'écrasante domination du Brésil.

Vinicius n'a pas caché son mécontentement face à la décision du staff technique de le remplacer : il a quitté le terrain le visage fermé et a manifesté son agacement par quelques gestes de la main, alors qu'il portait le brassard de capitaine de la sélection brésilienne, après avoir livré l'un de ses meilleurs matchs sous le maillot national et signé un triplé en seulement 21 minutes.

Le remplacement de Vinicius faisait partie des quatre changements effectués d'un seul coup par le staff brésilien au début de la 60e minute : Alan a pris la place de l'ailier du Real Madrid, tandis que Vitor Reis, Gabriel Bontempo et Marlon Gomes ont remplacé Gabriel Magalhães, João Gomes et Bruno Guimarães.

Selon la chaîne brésilienne « Globo », pendant la retransmission télévisée du match, Vinicius souhaitait continuer à jouer, d'autant qu'il venait d'inscrire trois buts et de livrer une prestation offensive remarquable, ce qui se lisait sur son visage et dans ses gestes au moment de quitter la pelouse.

Publicité Publicité

Le commentateur Luís Roberto a souligné que le joueur semblait contrarié par la décision de le remplacer et qu'il aurait aimé terminer la rencontre.

Related Topics

Prochains matchs RMA LaLiga 15:00 CEL

Ce match représentait une occasion idéale pour Vinicius de reprendre confiance, après un début de saison relativement modeste avec le Real Madrid. Son éclat en sélection intervient en outre quelques jours seulement après son doublé lors de la défaite du Brésil face au Japon (2-3), confirmant sa capacité à faire la différence avec son pays malgré le revers de l'équipe ce jour-là.

Sur le plan du jeu, le Brésil a entamé la rencontre pied au plancher et n'a eu besoin que de 9 minutes pour ouvrir le score, Vinicius profitant d'une passe de Bruno Guimarães, avant de doubler la mise à la 15e minute sur un service d'Endrick, puis de compléter son triplé à la 21e minute au terme d'un joli combiné avec Estêvão.

Publicité

Endrick a ajouté le quatrième but à la 31e minute d'une frappe puissante de l'extérieur de la surface, permettant au Brésil de rentrer aux vestiaires avec quatre buts d'avance (4-0). Le festival s'est poursuivi en seconde période : Estêvão a inscrit le cinquième but à la 51e minute, puis Rayan le sixième à la 65e, avant que le septième ne tombe contre son camp, le défenseur singapourien Raoul Suhaimi détournant dans ses propres filets un ballon d'Alan à la 74e minute.

L'éclat de Vinicius n'a pas été le seul fait marquant de la rencontre, puisque l'entraîneur Carlo Ancelotti était absent de la zone technique, après avoir été expulsé lors du match précédent face au Japon pour avoir contesté la décision de l'arbitre de ne pas accorder une faute en faveur de João Gomes sur l'action ayant amené le but de la victoire japonaise dans le temps additionnel.

Publicité

Raphinha a lui aussi été expulsé lors de la même scène, après avoir protesté contre la décision de l'arbitre, si bien qu'Ancelotti et l'attaquant du FC Barcelone ont dû suivre la rencontre face à Singapour depuis les tribunes, tandis que son adjoint dirigeait la sélection depuis le banc.