Le club norvégien de Viking a doublé la souffrance de son hôte, le Bayern Munich, lors de la rencontre en cours entre les deux équipes, mardi, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Les locaux ont inscrit leur deuxième but dans les filets du Bayern Munich à la 38e minute, au terme d'un contre rapide sur lequel l'équipe hôte a profité du replacement offensif des Bavarois.

L'action du but a débuté lorsque Viking a défendu en profondeur face au pressing du Bayern, avant qu'Erik Botheim n'adresse une passe intelligente qui a transpercé la défense en direction de Petter Kristiansen sur le côté droit.

Kristiansen s'est élancé à toute vitesse, dépassant le gardien du Bayern, Urbig, avant de frapper avec un sang-froid total dans le petit filet droit, signant ainsi le deuxième but de son équipe.

Le but est intervenu au moment idéal pour Viking, qui a bénéficié de l'énergie du public du stade « Lysi Arena », plaçant le Bayern Munich dans une situation délicate avant la fin de la première période.

Viking avait pris l'avantage après 72 secondes grâce à un but historique inscrit par son défenseur Gianni Stensness d'une tête parfaitement exécutée.



