Le Paris Saint-Germain a imposé sa domination face à Villarreal et signé une large victoire sur le score de 6-0, après avoir inscrit quatre buts en 17 minutes lors de la première période, avant de renforcer son avance avec deux réalisations en seconde mi-temps, dans un match marqué par le brio de João Neves et Fabián Ruiz, ainsi que par la participation du jeune David Boly, qui a inscrit son premier but en Ligue des champions.

Neves a ouvert le score à la 9e minute, après avoir repris un ballon qui lui est revenu dans la surface de réparation à la suite d'un corner.

Le Paris a ensuite profité d'une erreur du gardien Péter Gulácsi à la 12e minute ; le ballon est parvenu à Magnès Akliouche, qui a servi Désiré Doué, lequel a trompé la défense.

Senny Mayulu a doublé la mise à la 13e minute, après avoir repris un ballon renvoyé par la défense de Villarreal à la suite d'une première tentative de Neves.

Fabián Ruiz a par la suite ajouté le quatrième but à la 17e minute, en profitant d'un ballon renvoyé dans la surface de réparation après une tentative d'Achraf Hakimi.

Villarreal a tenté de réduire l'écart, mais n'a inscrit aucun but en première période. Sa tentative la plus notable est venue d'une frappe d'Ayoze Pérez dans le temps additionnel, repoussée par le gardien Matvei Safonov, qui constituait la première frappe cadrée des locaux.

Au début de la seconde période, Villarreal a fait entrer Sergi Cardona à la place de Nicolas Pépé, mais le Paris a continué de menacer sa cage, avant que Ruiz ne signe son deuxième but personnel et le cinquième de son équipe à la 50e minute, après avoir reçu une passe de Vitinha, dépassé Renato Veiga, puis logé le ballon entre les jambes de Gulácsi.

Luis Enrique a procédé à plusieurs changements en seconde période, faisant entrer Mika Godts et Ferran Torres à la 60e minute, puis Lucas Beraldo, Quentin Ndjantou et David Boly à la 74e minute.

Quatre minutes seulement après son entrée, Boly a inscrit le sixième but à la 78e minute, après avoir profité d'une passe de Neves, s'être lancé dans la surface de réparation avant de frapper depuis un angle fermé, le ballon venant heurter Renato Veiga pour finir au fond des filets.

Le match a connu plusieurs cartons jaunes, puisque Santi Comesaña, Santiago Mouriño, Sergi Cardona, Alberto Moleiro et Quentin Ndjantou ont été avertis, tandis que Villarreal a effectué un dernier changement avec l'entrée de Pau Navarro à la place d'Alex Freeman à la 79e minute, avant que le match ne se poursuive sur le même rythme jusqu'au coup de sifflet final, qui a entériné une victoire écrasante des Parisiens.