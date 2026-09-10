Vidéo : une légende humaine, un geste incroyable de Ronaldo envers un joueur d'Abha

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a poursuivi ses gestes humains remarquables, après avoir tenu à adresser un message particulier à l'un des joueurs d'Abha à l'issue de la rencontre qui a opposé les deux équipes dans le cadre de la sixième journée de la Roshn Saudi League.

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Bien que le match se soit terminé par une victoire d'Al-Nassr sur le score de 2-1, Ronaldo ne s'est pas dirigé directement vers les vestiaires, choisissant plutôt de se rendre vers le banc de touche d'Abha pour prendre des nouvelles du Français Alimami Gory, attaquant de l'équipe, après la blessure dont il a été victime au cours de la rencontre.

Les images vidéo ont montré Ronaldo se diriger vers le banc de touche d'Abha, avant de s'approcher de Gory et de l'enlacer chaleureusement, dans une scène qui a reflété le côté humain de la star portugaise, loin de l'atmosphère de compétition et de lutte sur le terrain.

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Ronaldo ne s'est pas contenté de prendre des nouvelles de l'attaquant français, puisqu'il a également tenu à saluer tous les joueurs d'Abha présents sur le banc de touche, dans un geste qui a été largement salué, après avoir placé l'esprit sportif au-dessus de toute autre considération.

Gory, âgé de 30 ans, avait quitté le terrain blessé durant la dernière minute du match, ce qui a poussé Ronaldo à se diriger vers lui après le coup de sifflet final pour prendre de ses nouvelles et s'assurer qu'il allait bien.

Cette scène est venue ajouter un nouveau geste humain au palmarès de Ronaldo, qui a prouvé une fois de plus que son statut de star ne se limite pas à marquer des buts et à remporter des victoires, mais s'étend aussi au respect de l'adversaire et au soutien qu'il lui apporte dans les moments difficiles.