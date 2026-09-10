Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traduit par

Vidéo : une légende humaine, un geste incroyable de Ronaldo envers un joueur d'Abha

Al Nasr FC vs Abha
Al Nasr FC
Abha
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Arabie saoudite
Portugal

La star portugaise, une « star » sur et en dehors du terrain

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a poursuivi ses gestes humains remarquables, après avoir tenu à adresser un message particulier à l'un des joueurs d'Abha à l'issue de la rencontre qui a opposé les deux équipes dans le cadre de la sixième journée de la Roshn Saudi League.

À lire également : malgré la première place, 3 crises tactiques menacent le parcours d'Al-Nassr
Bien que le match se soit terminé par une victoire d'Al-Nassr sur le score de 2-1, Ronaldo ne s'est pas dirigé directement vers les vestiaires, choisissant plutôt de se rendre vers le banc de touche d'Abha pour prendre des nouvelles du Français Alimami Gory, attaquant de l'équipe, après la blessure dont il a été victime au cours de la rencontre.

Les images vidéo ont montré Ronaldo se diriger vers le banc de touche d'Abha, avant de s'approcher de Gory et de l'enlacer chaleureusement, dans une scène qui a reflété le côté humain de la star portugaise, loin de l'atmosphère de compétition et de lutte sur le terrain.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »

Ronaldo ne s'est pas contenté de prendre des nouvelles de l'attaquant français, puisqu'il a également tenu à saluer tous les joueurs d'Abha présents sur le banc de touche, dans un geste qui a été largement salué, après avoir placé l'esprit sportif au-dessus de toute autre considération.

Saudi Pro League
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN
Saudi Pro League
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Abha crest
Abha
ABH

Billets des matchs de la Roshn Saudi LeagueAchetez votre billet dès maintenant !

Gory, âgé de 30 ans, avait quitté le terrain blessé durant la dernière minute du match, ce qui a poussé Ronaldo à se diriger vers lui après le coup de sifflet final pour prendre de ses nouvelles et s'assurer qu'il allait bien.

Cette scène est venue ajouter un nouveau geste humain au palmarès de Ronaldo, qui a prouvé une fois de plus que son statut de star ne se limite pas à marquer des buts et à remporter des victoires, mais s'étend aussi au respect de l'adversaire et au soutien qu'il lui apporte dans les moments difficiles.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google