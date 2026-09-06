La rencontre d'ouverture de la saison de deuxième division espagnole entre l'Atlético Albacete et le Real Madrid Castilla a été le théâtre d'une controverse arbitrale, après que les supporters du club madrilène ont protesté contre le simple carton jaune brandi à l'encontre de Javi Navarro, joueur de l'Atlético Albacete, à la suite d'un tacle appuyé sur Gabri Vallero.

La chaîne de télévision du Real Madrid a affirmé que ce tacle méritait l'expulsion de Navarro, estimant que le joueur avait « perdu son sang-froid » lors de l'action, dans une critique manifeste de la décision de l'arbitre de se contenter d'un carton jaune.

Vallero, qui s'était auparavant entraîné avec l'équipe première du Real Madrid sous la direction de José Mourinho durant la période de préparation de la saison, a été blessé à la suite de ce tacle et a dû recevoir des soins avant de pouvoir reprendre le match.

Le ralenti télévisé a montré que Navarro avait tardé à freiner lors de son intervention, ce qui a rendu le contact plus violent en apparence et a poussé les supporters du Real Madrid à réclamer une sanction plus sévère, estimant que l'action relevait d'un comportement antisportif justifiant un carton rouge.

Cette décision arbitrale a ravivé la polémique autour des erreurs qui, selon les partisans du Real Madrid, se répètent à l'encontre des équipes du club à tous les niveaux, y compris lors des matchs des équipes de l'académie.