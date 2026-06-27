Vidéo : un scandale secoue le camp du Panama… Bagarre et insultes entre joueurs

La dernière séance d’entraînement de la sélection panaméenne, à la veille de son match contre l’Angleterre dans le cadre de la Coupe du monde 2026, a été émaillée d’une vive altercation verbale entre l’attaquant Cecilio Waterman et son coéquipier José Luis Rodríguez. Cet incident traduit le climat tendu qui prévaut au sein de l’équipe après son élimination prématurée du tournoi.

Selon la presse panaméenne, l’incident a éclaté lorsque Waterman, l’attaquant de l’Universidad de Concepción, a bousculé son coéquipier Rodríguez, ancien joueur du Sporting et d’Alavés, avant de l’insulter vertement sous les yeux stupéfaits de ses partenaires.

Deux coéquipiers sont aussitôt intervenus pour séparer les protagonistes et éviter que la situation ne dégénère, les images montrant un Waterman manifestement en colère.

L’entraîneur Thomas Christiansen a minimisé l’incident en conférence de presse, au stade MetLife : « C’était tout à fait normal. »

Il a ajouté : « La qualification du Panama pour la Coupe du monde pour la deuxième fois me remplit de fierté, mais je ressens également de la tristesse de ne pas avoir réussi à remporter de victoire jusqu’à présent ni à marquer le moindre but, bien que nous ayons livré une bonne performance. Mes sentiments sont un peu mitigés. »

Cet incident survient à un moment délicat pour la sélection panaméenne, déjà éliminée après sa défaite contre la Croatie lors de la deuxième journée, et qui affrontera l’Angleterre pour sauver l’honneur et conclure sa campagne de manière digne.