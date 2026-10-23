Vidéo : un « regard assassin » de Yamal attire 4 millions de vues et enflamme la polémique

Le Français Lucas Hernandez, défenseur du Paris Saint-Germain et ancienne star du Bayern Munich, a volé la vedette lors de la victoire de son équipe face au Barça sur le score de 4-2 en Ligue des champions, après avoir livré une prestation remarquée au poste de latéral et contribué à la supériorité du club parisien, avant d'allumer un duel en marge avec la star espagnole Lamine Yamal.

Hernandez a profité de l'absence du Portugais Nuno Mendes pour décrocher une chance de jouer, lui que le Paris Saint-Germain avait recruté à l'origine dans ses plans défensifs. Il a toutefois saisi l'occasion de la meilleure des manières et a réussi à limiter la dangerosité de Yamal, qui affiche des niveaux remarquables cette saison.

La star du Barça avait inscrit 20 contributions décisives en 12 matchs officiels, soit 10 buts et 10 passes décisives, mais il a rencontré de grandes difficultés face à Hernandez, qui a imposé sa présence défensivement avant de laisser également son empreinte sur le plan offensif.

Le but d'Hernandez enflamme le duel avec Yamal

Le moment le plus marquant est survenu à la 72e minute, lorsque Hernandez a profité d'un corner tiré par Désiré Doué pour le dévier de la tête dans les filets, offrant au Paris Saint-Germain l'avantage sur le score de 2-1.

Mais sa célébration n'est pas passée inaperçue, puisqu'il s'est dirigé vers Yamal et lui a touché l'épaule de manière provocatrice, avant de s'éloigner en riant au nez de la star du Barça, qui a répondu par un regard furieux reflétant son mécontentement face au geste du défenseur français.

La séquence vidéo de ce moment entre les joueurs s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux, dépassant les 4 millions de vues dans l'une des vidéos publiées sur la plateforme « X », au milieu d'une large réaction autour du regard de Yamal, que des internautes ont qualifié de « meurtrier ».

Ce geste a suscité la polémique parmi les supporters, certains internautes s'interrogeant sur la raison pour laquelle Hernandez n'avait pas reçu de carton jaune, estimant que sa célébration dépassait les limites de la provocation habituelle dans les grands matchs.

Yamal répond par un geste technique malgré la défaite du Barça

Malgré la surveillance défensive qu'Hernandez lui a imposée, Yamal a réussi à livrer un geste technique remarquable à la 79e minute, après avoir profité d'une erreur de dégagement de Warren Zaïre-Emery pour s'élancer rapidement vers le but.

La star espagnole a avancé avec le ballon avant de tirer avec brio d'un angle fermé, le soulevant au-dessus du gardien Matveï Safonov et sous la barre transversale, confirmant sa capacité à faire la différence même dans les conditions les plus difficiles.

Mais le but de Yamal n'a pas suffi à sauver le Barça de la défaite, le Paris Saint-Germain ayant scellé la rencontre sur le score de 4-2, infligeant au club catalan sa première défaite de la saison à Paris.

Entre le brio d'Hernandez sur les plans défensif et offensif, sa provocation envers Yamal après le but, puis la réponse de la star espagnole par son geste technique, le duel entre les deux hommes s'est transformé en l'une des images les plus marquantes qui ont retenu l'attention lors d'une soirée européenne qui s'est achevée par la supériorité du club parisien.

La polémique qui tourne autour du « regard de la mort » lancé par Yamal