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Football Fans Watch Scotland V Haiti In The 2026 FIFA World CupGetty Images News

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Vidéo : un policier surprend les fans de la Coupe du monde avec un geste impressionnant

Haïti vs Écosse
Haïti
Écosse
Coupe du monde
Écosse
É.-U.

Le sergent Connor Hardy, membre de la police de Boston, s’est imposé comme l’une des figures emblématiques de la Coupe du monde 2026 après un geste particulièrement remarqué envers les supporters écossais.

L’Écosse a entamé son parcours dans le groupe C par une précieuse victoire 1-0 face à Haïti, dans une poule qui comprend également le Maroc et le Brésil.

Selon le « Boston Herald », le policier en a profité pour exhiber ses talents de footballeur au milieu des supporters américains et écossais.

« J’ai vu un groupe de supporters américains et écossais taper dans le ballon, alors je me suis approché. Je crois qu’ils ont pensé que j’allais leur confisquer le ballon », raconte Hardy.

Il a ensuite confié : « Au final, j’ai bien pris le ballon, mais de façon amicale. On a joué ensemble, on s’est amusés. Les fans ont adoré, et c’était sympa. »

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Haïti
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Interrogé sur la viralité de la séquence, il a commenté en riant : « Je suis un peu inquiet, mais c’est génial et drôle. C’est un moment de bonne humeur qui montre l’image positive de Boston, où tout le monde cohabite et où même la police interagit avec les gens. »

La police de Boston a ensuite diffusé la séquence sur le réseau social X, montrant Hardy en pleine démonstration technique, salué par les applaudissements de la foule, avant d’exécuter une petite danse de célébration.

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