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FBL-EUR-C1-ARSENAL-LILLEGetty Images
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Vidéo : « un ouragan en 7 minutes », Arsenal écrase Lille et conserve un carton plein

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Arsenal sur la bonne voie en Europe

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   Arsenal a signé sa deuxième victoire consécutive dans la phase de ligue de la Ligue des champions, aux dépens de son hôte français, Lille, sur le score de trois buts à zéro, ce mardi soir.

Les buteurs d'Arsenal : Jurriën Timber (64e), Eberechi Eze (67e) et Bukayo Saka (71e).



Arsenal porte ainsi son total à 6 points et occupe la troisième place, à la différence de buts devant Barcelone et le Sporting Portugal.

Lille, de son côté, concède une deuxième défaite de rang et se retrouve à la 32e place sans le moindre point, dans une situation déjà compliquée.

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La première période s'est achevée sur un score nul et vierge, avec très peu d'occasions, dont celle gâchée par Guimarães, dont la frappe est passée loin du cadre après une contre-attaque rapide d'Arsenal.

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Igamane est bien parvenu à placer le ballon au fond des filets pour Lille, mais le drapeau du hors-jeu s'est levé, ce qui a permis au score de rester à égalité à l'Emirates Stadium.


 En seconde période, Arsenal s'est réveillé et a réussi à inscrire 3 buts en 7 minutes, assommant totalement son adversaire et empochant 3 points importants dans son parcours continental.


Journaliste égyptien depuis 2006, j’ai commencé par couvrir le football local avant de m’orienter vers le football international, notamment les cinq grands championnats européens.

Depuis 2017 et mon arrivée à Kooora, j’ai combiné reportage et analyse approfondie.

J’y ai occupé plusieurs rôles : rédacteur, analyste, traducteur, commentateur et créateur de contenu vidéo.

Ma passion pour le football remonte à 1990, avec la qualification de l’Égypte au Mondial. Je me souviens du match contre les Pays-Bas et du but de Magdy Abdelghani.

Je suis attaché au Real Madrid depuis les années 2000, avec Zidane puis Cristiano Ronaldo.

Le moment clé reste son transfert en 2009.

Aujourd’hui, je travaille comme éditeur desk et spécialiste SEO.

Mon équipe type : Buffon ; Cafu, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos ; Zidane, Iniesta, Maradona, Pelé ; Ronaldo, Messi, Cristiano.

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