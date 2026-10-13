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Arsenal sur la bonne voie en Europe

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Arsenal a signé sa deuxième victoire consécutive dans la phase de ligue de la Ligue des champions, aux dépens de son hôte français, Lille, sur le score de trois buts à zéro, ce mardi soir.

Les buteurs d'Arsenal : Jurriën Timber (64e), Eberechi Eze (67e) et Bukayo Saka (71e).









Arsenal porte ainsi son total à 6 points et occupe la troisième place, à la différence de buts devant Barcelone et le Sporting Portugal.

Lille, de son côté, concède une deuxième défaite de rang et se retrouve à la 32e place sans le moindre point, dans une situation déjà compliquée.

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La première période s'est achevée sur un score nul et vierge, avec très peu d'occasions, dont celle gâchée par Guimarães, dont la frappe est passée loin du cadre après une contre-attaque rapide d'Arsenal.

Igamane est bien parvenu à placer le ballon au fond des filets pour Lille, mais le drapeau du hors-jeu s'est levé, ce qui a permis au score de rester à égalité à l'Emirates Stadium.





En seconde période, Arsenal s'est réveillé et a réussi à inscrire 3 buts en 7 minutes, assommant totalement son adversaire et empochant 3 points importants dans son parcours continental.



