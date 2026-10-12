Une vidéo publiée aujourd'hui révèle le message de Lionel Messi, la star de l'Inter Miami, lors de ses derniers instants sous le maillot de l'Argentine, après sa retraite internationale.

Le journal « Mundo Deportivo » indique que, pour l'heure, le chapitre de Messi avec la sélection argentine de football est terminé. Mardi dernier, il a disputé son dernier match avec l'Albiceleste au stade « El Monumental » face au Bénin, lors d'une soirée qui restera gravée dans la mémoire de tous.

Aujourd'hui, Adidas a publié une vidéo inédite des derniers moments passés par Leo vêtu de son maillot préféré.

Messi reconnaît qu'il dirait à son lui plus jeune : « Profite. Profite davantage des choses. En vérité, je ne sais pas si j'ai pleinement conscience de tout ce que j'ai accompli dans le monde du football. » Leo explique ce que représentait pour lui chaque convocation pour représenter son pays.

Il a poursuivi dans cette vidéo publiée aujourd'hui : « J'ai pris du plaisir à venir ici. J'ai passé plus de vingt ans ici, et il n'est pas facile de partir. Merci à toi, l'Argentine, d'avoir partagé toutes ces années avec moi. »

Le joueur de l'Inter Miami a conclu : « Ce fut un très grand honneur pour moi de porter ce maillot et de le défendre de toutes mes forces. J'ai perdu, j'ai gagné, mais porter ce maillot reste le plus important, et c'est ainsi que j'ai toujours essayé de le défendre. »







