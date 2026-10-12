Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
messiGetty Images
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Vidéo : un message émouvant de Messi dans ses derniers instants avec la sélection argentine

Argentine vs Bénin
Argentine
Bénin
Matchs Amicaux
L. Messi
Argentine
Bénin

Il quitte la sélection après une carrière bien remplie

Une vidéo publiée aujourd'hui révèle le message de Lionel Messi, la star de l'Inter Miami, lors de ses derniers instants sous le maillot de l'Argentine, après sa retraite internationale.  

Le journal « Mundo Deportivo » indique que, pour l'heure, le chapitre de Messi avec la sélection argentine de football est terminé. Mardi dernier, il a disputé son dernier match avec l'Albiceleste au stade « El Monumental » face au Bénin, lors d'une soirée qui restera gravée dans la mémoire de tous.

Aujourd'hui, Adidas a publié une vidéo inédite des derniers moments passés par Leo vêtu de son maillot préféré.

 Messi reconnaît qu'il dirait à son lui plus jeune : « Profite. Profite davantage des choses. En vérité, je ne sais pas si j'ai pleinement conscience de tout ce que j'ai accompli dans le monde du football. » Leo explique ce que représentait pour lui chaque convocation pour représenter son pays.

Il a poursuivi dans cette vidéo publiée aujourd'hui : « J'ai pris du plaisir à venir ici. J'ai passé plus de vingt ans ici, et il n'est pas facile de partir. Merci à toi, l'Argentine, d'avoir partagé toutes ces années avec moi. »

Le joueur de l'Inter Miami a conclu : « Ce fut un très grand honneur pour moi de porter ce maillot et de le défendre de toutes mes forces. J'ai perdu, j'ai gagné, mais porter ce maillot reste le plus important, et c'est ainsi que j'ai toujours essayé de le défendre. »



VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google