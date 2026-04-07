Goal.com
En direct
FC Porto v Al Ahly SC: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Vidéo : un expert en arbitrage répond… L'Ahly méritait-il un penalty face à Ceramica Cleopatra ?

Ceramica Cleopatra vs Al Ahly SC
Ceramica Cleopatra
Al Ahly SC
Premier League
Égypte

Grande colère chez les supporters d'Al-Ahly contre l'arbitre

 L'ancien arbitre international Mahmoud El-Banna a donné son avis sur la scène controversée du match opposant Al-Ahly à Ceramica Cleopatra, mardi soir, dans le cadre du championnat égyptien.

Al-Ahly a concédé le match nul face à Ceramica Cleopatra (1-1) lors de la rencontre qui les a opposés ce mardi au stade Al-Mokawloon Al-Arab, dans le cadre de la première journée de la phase finale du championnat égyptien.

Les arrêts de jeu ont donné lieu à une vive polémique arbitrale, après qu'Al-Ahly eut réclamé un penalty suite à une main d'un joueur de Ceramica. L'arbitre Mahmoud Wafa a alors fait appel à la VAR, visionné l'action et confirmé l'absence de penalty.

Cette décision a déclenché une vague de colère, et les joueurs d'Al-Ahly ont vivement contesté l'arbitre après le coup de sifflet final, ce qui a obligé l'arbitre à quitter le terrain sous escorte policière.

De son côté, Mahmoud El-Banna a déclaré sur Modern mti TV que l'arbitre Mahmoud Wafa n'avait rien signalé au départ et qu'il avait été appelé par la technologie vidéo pour revoir l'action.

Premier League
ENPPI crest
ENPPI
ENP
Ceramica Cleopatra crest
Ceramica Cleopatra
CMC
Premier League
Al Ahly SC crest
Al Ahly SC
AHL
Smouha SC crest
Smouha SC
SMO

Il a poursuivi : « On a montré à l’arbitre un angle de vue situé derrière le but, un angle trompeur qui ne permettait pas de déterminer si la main était tendue vers l’avant ou non. »

Il a poursuivi : « L'angle le plus clair était celui du hors-jeu, qui montrait que le joueur essayait d'éviter le ballon en ramenant sa main vers l'arrière, et que la main n'avait pas effectué de mouvement latéral pour agrandir le corps. »

Mahmoud Al-Banna a conclu : « Par conséquent, la décision de ne pas accorder de penalty était juste, car le joueur a tenté d’éviter de toucher le ballon, et la décision finale de l’arbitre était donc correcte. »

(Lire aussi)... Vidéo : au cœur d'une polémique arbitrale... Al-Ahly tombe dans le piège du match nul face à Ceramica Cleopatra

Publicité