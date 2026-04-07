Vidéo : un expert en arbitrage répond… L'Ahly méritait-il un penalty face à Ceramica Cleopatra ?

L'ancien arbitre international Mahmoud El-Banna a donné son avis sur la scène controversée du match opposant Al-Ahly à Ceramica Cleopatra, mardi soir, dans le cadre du championnat égyptien.

Al-Ahly a concédé le match nul face à Ceramica Cleopatra (1-1) lors de la rencontre qui les a opposés ce mardi au stade Al-Mokawloon Al-Arab, dans le cadre de la première journée de la phase finale du championnat égyptien.

Les arrêts de jeu ont donné lieu à une vive polémique arbitrale, après qu'Al-Ahly eut réclamé un penalty suite à une main d'un joueur de Ceramica. L'arbitre Mahmoud Wafa a alors fait appel à la VAR, visionné l'action et confirmé l'absence de penalty.

Cette décision a déclenché une vague de colère, et les joueurs d'Al-Ahly ont vivement contesté l'arbitre après le coup de sifflet final, ce qui a obligé l'arbitre à quitter le terrain sous escorte policière.

De son côté, Mahmoud El-Banna a déclaré sur Modern mti TV que l'arbitre Mahmoud Wafa n'avait rien signalé au départ et qu'il avait été appelé par la technologie vidéo pour revoir l'action.

Il a poursuivi : « On a montré à l’arbitre un angle de vue situé derrière le but, un angle trompeur qui ne permettait pas de déterminer si la main était tendue vers l’avant ou non. »

Il a poursuivi : « L'angle le plus clair était celui du hors-jeu, qui montrait que le joueur essayait d'éviter le ballon en ramenant sa main vers l'arrière, et que la main n'avait pas effectué de mouvement latéral pour agrandir le corps. »

Mahmoud Al-Banna a conclu : « Par conséquent, la décision de ne pas accorder de penalty était juste, car le joueur a tenté d’éviter de toucher le ballon, et la décision finale de l’arbitre était donc correcte. »

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