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Le Zamalek s'est imposé sur un doublé

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La technologie vidéo a évité au club qatari d'Al-Sadd d'encaisser un troisième but lors du match face à Al-Hilal, ce mardi, en Ligue des champions d'Asie Elite.

À la 80e minute, Boualem Khoukhi, joueur d'Al-Sadd, a dégagé le ballon depuis la surface de réparation de son équipe, mais son pied a heurté la tête du joueur d'Al-Hilal, Theo Hernandez, qui s'est effondré au sol.

L'arbitre japonais Yusuke Araki a désigné le point de penalty, sous les protestations des joueurs d'Al-Sadd, et après recours à la technologie vidéo, il a annulé sa décision d'accorder le penalty.









De son côté, l'analyste arbitral du journal Al-Jazirah, l'ancien arbitre international Saad Al-Kathiri, a déclaré : "L'annulation du penalty accordé à l'attaquant d'Al-Hilal à la 80e minute après recours à la technologie vidéo est une décision correcte".

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Et d'ajouter : "Le défenseur d'Al-Sadd a réussi à jouer le ballon avant le contact avec l'attaquant, et la poursuite du jeu est une décision correcte".

Pour rappel, la rencontre s'est terminée par la victoire d'Al-Hilal sur le score de deux buts à zéro, signés Ollie Watkins (40e) et Ruben Neves (65e sur penalty).







