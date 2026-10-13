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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Vidéo : un expert en arbitrage répond, Al Hilal a-t-il été privé d'un second penalty face à Al Sadd ?

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Le Zamalek s'est imposé sur un doublé

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  La technologie vidéo a évité au club qatari d'Al-Sadd d'encaisser un troisième but lors du match face à Al-Hilal, ce mardi, en Ligue des champions d'Asie Elite.

À la 80e minute, Boualem Khoukhi, joueur d'Al-Sadd, a dégagé le ballon depuis la surface de réparation de son équipe, mais son pied a heurté la tête du joueur d'Al-Hilal, Theo Hernandez, qui s'est effondré au sol.

L'arbitre japonais Yusuke Araki a désigné le point de penalty, sous les protestations des joueurs d'Al-Sadd, et après recours à la technologie vidéo, il a annulé sa décision d'accorder le penalty.



De son côté, l'analyste arbitral du journal Al-Jazirah, l'ancien arbitre international Saad Al-Kathiri, a déclaré : "L'annulation du penalty accordé à l'attaquant d'Al-Hilal à la 80e minute après recours à la technologie vidéo est une décision correcte".

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Et d'ajouter : "Le défenseur d'Al-Sadd a réussi à jouer le ballon avant le contact avec l'attaquant, et la poursuite du jeu est une décision correcte".

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Pour rappel, la rencontre s'est terminée par la victoire d'Al-Hilal sur le score de deux buts à zéro, signés  Ollie Watkins (40e) et Ruben Neves (65e sur penalty).



Journaliste égyptien depuis 2006, j’ai commencé par couvrir le football local avant de m’orienter vers le football international, notamment les cinq grands championnats européens.

Depuis 2017 et mon arrivée à Kooora, j’ai combiné reportage et analyse approfondie.

J’y ai occupé plusieurs rôles : rédacteur, analyste, traducteur, commentateur et créateur de contenu vidéo.

Ma passion pour le football remonte à 1990, avec la qualification de l’Égypte au Mondial. Je me souviens du match contre les Pays-Bas et du but de Magdy Abdelghani.

Je suis attaché au Real Madrid depuis les années 2000, avec Zidane puis Cristiano Ronaldo.

Le moment clé reste son transfert en 2009.

Aujourd’hui, je travaille comme éditeur desk et spécialiste SEO.

Mon équipe type : Buffon ; Cafu, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos ; Zidane, Iniesta, Maradona, Pelé ; Ronaldo, Messi, Cristiano.

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