Vidéo : un doublé magnifique de Raphinha, le Barça frappe fort au Camp Nou

Le Brésilien Raphinha a poursuivi son brillant parcours sous le maillot du Barça, après avoir inscrit un doublé face au Deportivo Alavés lors de la rencontre disputée dans le cadre du championnat d'Espagne. Il a ainsi guidé l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick et atteint la barre des 17 buts toutes compétitions confondues, soit 15 buts en Liga et deux en Ligue des champions.

Raphinha n'a eu besoin que de 8 minutes pour ouvrir le score, après que Pedri a adressé une passe en profondeur à Fermín López sur le côté gauche. Ce dernier a délivré un centre précis dans la surface de réparation, repris par l'attaquant brésilien d'un démarrage rapide et d'une frappe victorieuse au fond des filets.

Cinq minutes avant la fin de la première période, Raphinha est revenu ajouter le deuxième but pour lui et son équipe, profitant de nouveau d'une passe de Fermín López, après avoir déclenché une frappe précise lors de sa course, complétant ainsi son doublé dans ce match.

Ce doublé est intervenu avant le départ de Raphinha pour rejoindre la sélection brésilienne à Singapour, le joueur ayant continué à faire trembler les filets lors de son septième match sur les 14 qu'il a disputés cette saison, réitérant ce qu'il avait réalisé face à Elche, l'Athletic Bilbao, le Rayo Vallecano, Feyenoord, Séville et le Real Madrid.