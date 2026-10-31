Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Vidéo : un doublé magnifique de Raphinha, le Barça frappe fort au Camp Nou

FC Barcelone vs Deportivo Alaves
FC Barcelone
Deportivo Alaves
LaLiga
Raphinha
Espagne
Brésil

Regarde le but

100 % Sport
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Accès en direct et à la demande aux 380 matchs de la saison, avec les grandes affiches du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid.

✅ Idéal pour les purs fans de football, car la plateforme regroupe LaLiga avec d'autres compétitions majeures (comme la Ligue 1 selon le niveau d'abonnement choisi).

✅ Une interface et des fonctionnalités entièrement dédiées à la consommation sportive (statistiques en direct, résumés, formats courts).

Prix de départ14,99 € par mois
Divertissement Global
Disney+ logo

Disney+

✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction.

✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol.

✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application.

Prix de départ5,99 € par mois

Le Brésilien Raphinha a poursuivi son brillant parcours sous le maillot du Barça, après avoir inscrit un doublé face au Deportivo Alavés lors de la rencontre disputée dans le cadre du championnat d'Espagne. Il a ainsi guidé l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick et atteint la barre des 17 buts toutes compétitions confondues, soit 15 buts en Liga et deux en Ligue des champions.

Raphinha n'a eu besoin que de 8 minutes pour ouvrir le score, après que Pedri a adressé une passe en profondeur à Fermín López sur le côté gauche. Ce dernier a délivré un centre précis dans la surface de réparation, repris par l'attaquant brésilien d'un démarrage rapide et d'une frappe victorieuse au fond des filets.

Cinq minutes avant la fin de la première période, Raphinha est revenu ajouter le deuxième but pour lui et son équipe, profitant de nouveau d'une passe de Fermín López, après avoir déclenché une frappe précise lors de sa course, complétant ainsi son doublé dans ce match.

Ce doublé est intervenu avant le départ de Raphinha pour rejoindre la sélection brésilienne à Singapour, le joueur ayant continué à faire trembler les filets lors de son septième match sur les 14 qu'il a disputés cette saison, réitérant ce qu'il avait réalisé face à Elche, l'Athletic Bilbao, le Rayo Vallecano, Feyenoord, Séville et le Real Madrid.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google