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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Vidéo : un début venu d'une autre époque, Milan ravive le souvenir du derby de 1949

Milan AC vs Inter
Milan AC
Inter
Serie A
Italie

Un scénario historique qui se répète

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 Le derby de Milan, disputé ce samedi dans le cadre de la dixième journée du championnat d'Italie, a connu un début exceptionnel qui a rappelé l'une des confrontations les plus folles de l'histoire des deux clubs, après que l'Inter s'est retrouvé dans une situation rare qui ne s'était plus reproduite depuis de longues décennies.

Milan n'a pas attendu longtemps pour imposer sa supériorité, puisque Christian Pulisic a ouvert le score à la quatrième minute.

Puis Adrien Rabiot a ajouté le deuxième but à la dixième minute, l'Inter se retrouvant ainsi menée de deux buts dès le tout début de la rencontre.

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Selon une statistique de Mister Chip sur X, « l'Inter n'avait plus été menée de deux buts face à un adversaire en championnat d'Italie au cours des dix premières minutes depuis le 2 décembre 2016, lorsqu'elle s'était inclinée face à Naples trois buts à zéro ».

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Dans le derby de Milan, le dernier fait similaire remonte au 6 novembre 1949, lorsque Enrico Candiani avait inscrit deux buts pour Milan aux première et septième minutes, mais l'Inter avait réussi ce jour-là à renverser la rencontre de manière spectaculaire, pour s'imposer sur le score de 6-5.

Dans le derby actuel, l'Inter a tenté de revenir dans la rencontre, et Alessandro Bastoni a réussi à réduire l'écart en marquant le premier but de son équipe à la 22e minute, mais Milan a de nouveau creusé l'écart grâce à un troisième but signé Diego Moreira à la 43e minute, pour terminer la première mi-temps avec deux buts d'avance.

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