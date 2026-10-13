Le club norvégien de Viking a abordé sa confrontation face au Bayern Munich, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, avec un début audacieux qui a relevé le niveau du défi face au champion d'Allemagne.

Viking est parvenu à inscrire un but précoce grâce à une tête de son défenseur Gianni Stensness dès la deuxième minute, plaçant le Bayern devant un défi aussi précoce qu'inattendu.









Le but est né d'un corner côté droit tiré par Zlatko Tripic, auteur d'un centre parfaitement dosé, avant que Stensness ne s'élève plus haut que tout le monde pour placer une tête puissante dans les filets du gardien Jonas Urbig, offrant ainsi l'avantage à Viking (1-0).









De son côté, Tripic a signé sa première passe décisive dans la prestigieuse compétition européenne cette saison, renforçant ses statistiques impressionnantes sur le plan national, lui qui a délivré 19 passes décisives en 21 matchs de championnat norvégien.

Le compte MisterChip, spécialisé dans les statistiques du football, a souligné sur X que « le but de Viking est tombé après 72 secondes de jeu, devenant le quatrième but le plus rapide encaissé par le Bayern Munich dans l'ère de la Ligue des champions (depuis la mise en place du nouveau format de la compétition en 1993) ».









Avant Stensness, d'autres joueurs avaient trouvé la faille très tôt face au club bavarois : Arda Güler, joueur du Real Madrid, la saison dernière (après 35 secondes), Raphinha, joueur du Barça, en 2024 (55 secondes), et Wayne Rooney, ancienne vedette de Manchester United, en 2010 (après une minute et 3 secondes), suivi du joueur de Viking avec son but du jour (après une minute et 12 secondes).

À la cinquième place figure Dani Alves avec le Paris Saint-Germain en 2017, qui avait alors fait trembler les filets du Bayern Munich après une minute et 24 secondes.