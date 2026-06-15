Vidéo : un code secret… Le sélectionneur japonais met au point une méthode innovante pour guider ses joueurs face aux Pays-Bas

L’entraîneur de l’équipe nationale japonaise, Hajime Moriyasu, a attiré l’attention lors du match contre les Pays-Bas, tôt ce lundi matin, qui s’est soldé par un match nul 2-2, lors de la première journée du groupe F de la Coupe du monde 2026.

Posté sur la ligne de touche, il a brandi un tableau blanc orné de grands chiffres, attirant l’attention des supporters et des médias sur les consignes qu’il tentait de faire passer à ses joueurs.

Pour contourner le vacarme ambiant et transmettre rapidement ses consignes, le technicien nippon aurait établi un code préalable avec son groupe : chaque chiffre correspond à une consigne précise.

Chaque chiffre correspondrait à un plan ou à un mouvement tactique précis – changement de pressing, ajustement défensif ou transition vers un autre système – exécutable immédiatement, sans interruption de jeu ni besoin de consignes vocales.

Apparu à plusieurs reprises avec des combinaisons différentes, le tableau confirme l’existence d’un véritable « dictionnaire tactique » : les joueurs n’ont qu’à lire le chiffre pour savoir immédiatement ce qu’ils doivent faire depuis la zone technique.

Cette démarche, qui illustre la quête d’innovation dans l’entraînement moderne, a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux et pourrait inciter d’autres nations ou clubs à développer des systèmes de communication similaires.







