Partager Suivez GOAL sur Google

L'Inter Miami a été éliminé de la MLS dès le premier tour des play-offs, après sa défaite 1-0 face au Columbus Crew, tôt samedi matin, sur un but in extremis inscrit par l'Uruguayen Santiago Rodríguez à la dernière minute.

Publicité

Selon le quotidien espagnol « Marca », l'Inter Miami, tenant du titre de la MLS en 2025, n'a pas réussi à franchir le premier tour, après avoir également perdu le match aller à domicile sur le score de 0-3.

Le premier tour des play-offs se dispute au meilleur des trois matchs. L'Inter Miami n'avait donc besoin que d'une victoire avec un seul but d'écart pour contraindre son adversaire à disputer un troisième match, qui se serait lui aussi joué à domicile.

Cette élimination rappelle celle de 2024, lors de la première saison de l'Argentin Lionel Messi à l'Inter Miami, quand l'équipe avait déjà été sortie dès le premier tour, par Atlanta United.

Cette défaite met également un terme à une saison décevante pour le club le plus cher de l'histoire de la MLS, qui avait aussi été éliminé de la Coupe des champions de la CONCACAF en huitièmes de finale face à Nashville, et n'avait pas réussi à franchir la phase de groupes de la Leagues Cup.

Publicité Publicité

Santiago Rodríguez porte le coup de grâce

L'Inter Miami a abordé son match à Columbus avec un dispositif défensif très prudent, après sa défaite 3-0 au match aller, conscient de l'importance de ne pas encaisser de but. Le duo brésilien Casemiro et Mikael a formé un mur solide au cœur de la défense.

Related Topics

Malgré quelques occasions, dont un coup franc tiré par Messi en première période, l'attaque de l'Inter Miami a manqué de sa précision habituelle, sous l'effet d'une pluie froide et incessante tombée sur Columbus.

La plus grosse occasion est revenue à Germán Berterame, joueur argentin qui représente la sélection mexicaine. Au terme d'une combinaison tactique parfaitement exécutée, il s'est élevé pour placer une tête à quelques centimètres du but, mais a envoyé le ballon au-dessus de la barre transversale, une action qui résume ses difficultés cette saison.

Publicité

À la 83e minute, le score était toujours de 0-0, et les deux entraîneurs commençaient à préparer leurs équipes en vue d'une séance de tirs au but.

Mais le Columbus Crew n'avait pas dit son dernier mot. À la 92e minute, la dernière du match, l'international marocain Anass Zaroury a délivré un centre précis dans la surface de réparation, repris d'une frappe puissante par Santiago Rodríguez, qui a trompé le gardien Dayne St. Clair.

Publicité

Le Columbus Crew a remporté 9 de ses 10 derniers matchs sous la direction de l'entraîneur français Laurent Courtois, qui a réussi à transformer en profondeur le visage de l'équipe. Celle-ci avait pourtant beaucoup peiné pour se qualifier pour les play-offs, décrochant finalement la dernière place qualificative de la Conférence Est.

Le Columbus Crew attend désormais de connaître son adversaire en quarts de finale, qui sortira de la confrontation entre le Philadelphia Union et le New England Revolution. La formation de Boston part avec l'avantage, après avoir remporté le match aller 2-0.