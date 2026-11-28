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L'Inter Miami a été éliminé de la MLS dès le premier tour des play-offs, après sa défaite 1-0 face au Columbus Crew samedi à l'aube, sur un but assassin de l'Uruguayen Santiago Rodríguez dans la dernière minute.

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Tenant du titre de MLS 2025, l'Inter Miami n'a pas réussi à franchir le premier tour, après avoir également perdu le match aller à domicile sur le score de 0-3.

Le premier tour des play-offs se dispute au meilleur des trois matchs. L'Inter Miami n'avait donc besoin que d'une victoire avec un seul but d'écart pour contraindre son adversaire à disputer une troisième rencontre, qui se serait elle aussi jouée dans son stade.

Cette élimination rappelle ce qui s'était passé en 2024, lors de la première saison de l'Argentin Lionel Messi à l'Inter Miami, lorsque l'équipe avait déjà quitté la compétition dès le premier tour, sortie par Atlanta United.

Cette défaite met également un terme à une saison décevante pour le club le plus cher de l'histoire de la MLS, qui avait aussi été éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF par Nashville, et n'avait pas réussi à passer la phase de groupes de la Leagues Cup.

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Santiago Rodríguez porte le coup de grâce

L'Inter Miami a abordé son match à Columbus avec un plan défensif très prudent, conscient de l'importance de garder sa cage inviolée après avoir perdu le match aller sur un score sans appel de 3-0. Le duo brésilien formé par Casemiro et Mikael a ainsi dressé un mur solide au cœur de la défense.

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Malgré quelques occasions, dont la plus nette fut un coup franc tiré par Messi en première période, la ligne offensive de l'Inter Miami a manqué de sa précision habituelle, sous l'effet de la pluie froide et incessante qui s'est abattue sur la ville de Columbus.

La plus grosse occasion a été pour Germán Berterame, joueur argentin qui représente la sélection mexicaine : à l'issue d'une combinaison tactique parfaitement exécutée, il s'est élevé pour placer une tête à quelques centimètres du but, mais il a envoyé le ballon au-dessus de la barre transversale, une action qui résume ses difficultés cette saison.

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À la 83e minute, le score était toujours de 0-0, tandis que les deux entraîneurs commençaient à préparer leurs équipes en vue d'une éventuelle séance de tirs au but.

Mais le Columbus Crew n'avait pas dit son dernier mot. À la 92e minute, la dernière de la rencontre, l'international marocain Anass Zaroury a délivré un centre précis dans la surface de réparation, repris d'une frappe puissante par Santiago Rodríguez, qui a logé le ballon dans le filet du gardien Dayne St. Clair.

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Le Columbus Crew a remporté 9 de ses 10 derniers matchs sous la direction de l'entraîneur français Laurent Courtois, qui a réussi à transformer en profondeur le rendement de l'équipe, après qu'elle eut longtemps peiné à se qualifier pour les play-offs, avant de finalement décrocher la dernière place qualificative de la Conférence Est.

Le Columbus Crew attend désormais de connaître son adversaire en quarts de finale, qui sortira de la confrontation entre le Philadelphia Union et le New England Revolution. L'équipe de Boston part avec l'avantage, après s'être imposée 2-0 lors du match aller.