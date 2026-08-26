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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Vidéo : sur une passe décisive de Sbertzian, Abou Choumat donne l'avantage à Al Ahly face à Auckland

Al Ahli vs Auckland FC
Al Ahli
Auckland FC
FIFA Intercontinental Cup
S. Abu Al-Shamat
Arabie saoudite
Nouvelle-Zélande

Le match de la Coupe intercontinentale des clubs

Saleh Abu Al-Shamat a donné l'avantage à son équipe d'Al-Ahli d'Arabie saoudite, face à son hôte néo-zélandais d'Auckland, dans le cadre de la Coupe intercontinentale des clubs 2026.

Le but est intervenu à la 63e minute, à la suite d'un démarrage fulgurant d'Eduard Spertsyan sur le flanc droit, qui a atteint les abords de la surface de réparation et a délivré une passe remarquable à Abu Al-Shamat, lequel l'a habilement logée au fond des filets, dès sa première touche de balle dans la rencontre.

Le stade Al-Inmaa, l'antre d'Al-Raqi, dans la ville de Djeddah en Arabie saoudite, accueille le match d'Al-Ahli contre Auckland, dans le cadre des rencontres de la première journée de la Coupe intercontinentale des clubs.

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Le vainqueur décrochera un rendez-vous avec le club sud-africain de Mamelodi Sundowns lors de la prochaine phase, dans le cadre de la Coupe intercontinentale à trois entre les champions d'Asie, d'Afrique et d'Océanie.



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