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Mohamed Al-Deayea, légende d'Al-Hilal et du football saoudien, a révélé le rôle joué par le Sénégalais Édouard Mendy, gardien d'Al-Ahli, dans le penalty manqué par le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, lors du Clasico qui a opposé les deux équipes en Roshn Saudi League.

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Al-Ahli s'est imposé 3-1 face à Al-Nassr, hier soir vendredi, au stade Al-Inma de Djeddah, lors d'une rencontre en retard comptant pour la 9e journée de la Roshn Saudi League.

La rencontre a été marquée par une scène rare lorsque Cristiano Ronaldo a manqué un penalty à la 18e minute , alors qu'il avait pourtant réussi à tromper Mendy en plaçant le ballon à contre-pied, mais celui-ci a heurté le poteau droit.

Au sujet de cet échec, Mohamed Al-Deayea a déclaré à l'émission « Dorina Ghair » : « Le gardien (Mendy) n'a pas bougé, il a attendu. De plus, Ronaldo lui-même n'était pas pleinement concentré, et cela se voit à sa manière de frapper. »

Il a ajouté : « Ronaldo s'est arrêté devant le ballon avant de frapper, et malgré cela, Mendy n'a absolument pas bougé, ce qui a perturbé la concentration de Cristiano. C'est à mettre au crédit du gardien, mais aussi des défenseurs, qui sont arrivés les premiers sur le ballon et l'ont dégagé avant les attaquants d'Al-Nassr. »

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Et de conclure : « Ronaldo avait tiré un penalty (contre Neom) de la même manière, mais le ballon était passé à côté du cadre, sans toucher le poteau. »

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Les propos d'Al-Deayea sur le rôle de Mendy dans le penalty manqué de Ronaldo interviennent en même temps que les déclarations du gardien sénégalais expliquant comment il a arrêté le célèbre penalty du Maroc tiré par Brahim Díaz en finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 , en janvier dernier.

Le Maroc avait obtenu un penalty dans les dernières minutes de la rencontre. Díaz a tenté de le transformer en Panenka, mais Mendy, resté au centre de son but, a capté le ballon, avant que le Sénégal ne parvienne à inscrire le but de la victoire pendant la prolongation.

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Dans des déclarations à Canal+ Afrique, Mendy a expliqué qu'il ne s'était pas seulement appuyé sur ses réflexes et l'anticipation au moment de l'arrêt, mais qu'il avait aussi cherché à influer sur l'état d'esprit de Díaz, en occupant le plus d'espace possible devant lui et en lui donnant le sentiment qu'il était difficile d'atteindre le but, tout en lui adressant quelques paroles provocatrices pour perturber sa concentration.

Mendy, qui a annoncé sa retraite internationale en septembre dernier, a indiqué que tout repose sur le fait d'entretenir le mystère et d'occuper le plus d'espace possible face au tireur, afin qu'il ait l'impression que le but est plus petit qu'il ne l'est en réalité.

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Il a ajouté que la faible distance entre le gardien et le tireur décuple la sensation d'intensité du duel, surtout dans les moments décisifs où la pression psychologique s'accroît, précisant qu'il avait tenté de tirer parti de ces circonstances, tout en provoquant le joueur avec quelques mots pour susciter sa colère et le déconcentrer.

Mendy semble avoir utilisé une ruse similaire pour influencer Ronaldo, à en croire les révélations de Mohamed Al-Deayea, ce qui a valu à la star portugaise plusieurs statistiques négatives, en plus de la défaite finale dans le Clasico (1-3).

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Selon Opta, Ronaldo a manqué les deux penalties qu'il a tirés cette saison en Roshn Saudi League, après en avoir déjà raté un lors de la victoire 1-0 contre Neom, le 20 octobre dernier, face au gardien Marcin Bułka.

C'est autant que le nombre total de penalties manqués par le Portugais en Roshn Saudi League la saison dernière, lorsqu'il en avait transformé 6 sur 8.

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Par ailleurs, c'est la première fois que Ronaldo échoue sur deux penalties consécutifs en Roshn Saudi League depuis son arrivée à Al-Nassr en janvier 2023, après la résiliation de son contrat avec Manchester United.