Vidéo : Shikabala surprend Hossam Hassan avec une demande inattendue. Qu'a-t-il dit ?

Dans des déclarations qui ont suscité une large polémique, Mahmoud Abdel Razek Shikabala, ancienne star du Zamalek, a adressé un message direct à Hossam Hassan, le sélectionneur de l'équipe d'Égypte, lui demandant de présenter sa démission de son poste, dans une prise de position remarquée qu'il a dit être motivée par son affection et son estime pour le sélectionneur des Pharaons, et par son souci de préserver sa stature et son prestige.

Lors de son apparition sur la chaîne « MBC Egypt 2 », Shikabala a exprimé son étonnement face à l'ampleur de la polémique soulevée autour du sélectionneur de l'équipe nationale ces derniers temps, affirmant qu'il n'avait jamais vu une telle situation dans l'histoire du football égyptien.

L'ancienne star du Zamalek a déclaré : « C'est la première fois dans l'histoire de l'équipe d'Égypte que je vois un tel tapage autour du sélectionneur de la sélection égyptienne, et de la part de quelqu'un qui aime le capitaine Hossam : tu dois présenter ta démission. »

Il a ajouté : « Le sélectionneur de l'équipe d'Égypte doit avoir sa prestance et son prestige, et c'est ce que nous n'avons pas vu ces derniers temps. Ce que je dis là n'a rien à voir avec le football, il doit occuper une place particulière. »

Les déclarations de Shikabala interviennent au moment où l'équipe d'Égypte se prépare à disputer deux rencontres face au Malawi, dans le cadre des troisième et quatrième journées des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des nations 2027, le stage des Pharaons débutant le 9 novembre courant au Centre des équipes nationales.

Le stade international du Caire doit accueillir le match aller le 13 novembre, avant que les deux sélections ne se retrouvent le 17 du même mois au stade international Bingu, au Malawi, dans le cadre de la quatrième journée.

L'équipe d'Égypte figure dans le deuxième groupe des éliminatoires, aux côtés des sélections de l'Angola, du Soudan du Sud et du Malawi. Les Pharaons occupent la tête du classement avec 4 points, devançant l'Angola à la différence de buts, tandis que le Malawi se place troisième avec 3 points, et que le Soudan du Sud ferme la marche sans aucun point.

L'équipe d'Égypte avait entamé son parcours dans les éliminatoires par un match nul vierge face à l'Angola à domicile, avant de renouer avec la victoire grâce à un large succès sur le Soudan du Sud à l'extérieur, sur le score de cinq buts à zéro.