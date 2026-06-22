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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vidéo : Seul au sommet… Messi devient officiellement le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde

Argentine vs Autriche
Argentine
Autriche
Coupe du monde
L. Messi
Argentine
Autriche
É.-U.

Léo met fin à son partenariat avec Klose

Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, a pris seul la tête du classement des buteurs de l’histoire de la Coupe du monde en inscrivant un but ce lundi face à l’Autriche, lors de la 2ᵉ journée du groupe J de la Coupe du monde 2026.

À la 38^e minute, il a reçu une passe de l’arrière gauche Facundo Medina et a immédiatement décoché une frappe puissante qui a fini au fond des filets.

Avec ce but, Messi porte son total à 17 réalisations en Coupe du monde, dépassant ainsi l’Allemand Miroslav Klose (16 buts) et prenant seul la tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition.

Il avait d’abord rejoint Klose en tête du classement après son triplé face à l’Algérie (16 buts), avant de prendre seul les commandes ce lundi.

La star de l’Inter Miami consolide par ailleurs sa place de meilleur buteur de l’édition 2026 avec quatre réalisations, toutes signées pour l’instant sous le maillot de l’Albiceleste.

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À noter qu’il avait auparavant manqué un penalty dès la 9e minute, en tirant à côté des cages, avant de se rattraper en offrant l’avantage à l’Albiceleste.



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