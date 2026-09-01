Le Brésilien Gabriel Martinelli, ailier d'Arsenal, est arrivé à Riyad, la capitale saoudienne, en vue de son transfert au club d'Al-Hilal lors de l'actuelle période de transferts estivale.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a publié une vidéo montrant Martinelli après son arrivée à Riyad, avant qu'il ne monte dans une voiture privée en route pour finaliser son contrat avec « Al-Zaeem » lors du mercato estival en cours.

Cela intervient quelques minutes avant le coup d'envoi du premier clasico d'Al-Hilal de la nouvelle saison, contre le rival traditionnel Al-Ahli, au stade Kingdom Arena, dans un match reporté de la troisième journée de la Roshn Saudi League.

Selon les chaînes « Thmanyah », Martinelli devrait se rendre au stade Kingdom Arena pour assister au clasico entre Al-Hilal et Al-Ahli.

Des rapports de presse avaient révélé qu'Al-Hilal était parvenu à un accord avec Arsenal pour recruter l'ailier brésilien avec un contrat de longue durée, pour un montant de plus de 65 millions d'euros, bonus compris.

Martinelli sera la troisième recrue étrangère d'Al-Hilal lors du mercato estival en cours, après l'ailier néerlandais Crysencio Summerville, en provenance de West Ham United, et l'attaquant anglais Ollie Watkins, d'Aston Villa.