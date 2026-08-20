Le Serbe Sergej Savić a réussi à briser la résistance d'Al-Feiha, en ouvrant le score pour Al-Hilal lors de la confrontation entre les deux équipes, ce jeudi soir, dans le cadre de la deuxième journée du championnat Roshn Saudi League, plaçant « le Chef » en tête à l'extérieur et inscrivant son premier but de la saison.

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Le but d'Al-Hilal est survenu à la 31e minute, après que le Néerlandais Crysencio Summerville a décoché une frappe puissante repoussée par le Panaméen Orlando Mosquera, gardien d'Al-Feiha, avant que le ballon ne revienne devant Savić, qui l'a suivi directement au fond des filets, exploitant parfaitement ce rebond.

Ce but revêtait une importance particulière pour Savić, étant son premier sous le maillot d'Al-Hilal cette saison, après avoir su tirer profit de sa présence dans la surface de réparation au bon moment, pour offrir à son équipe un nouvel avantage dans le match.

L'impact de ce but ne s'est pas limité à donner l'avantage à Al-Hilal, puisqu'il s'est accompagné d'un chiffre marquant dans le palmarès du joueur serbe face à Al-Feiha, devenu l'une des équipes saoudiennes ayant le plus encaissé de buts de Savić depuis son arrivée en Roshn Saudi League.

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Après ce nouveau but, Savić a porté son total face à Al-Feiha à 3 buts, l'équipe rejoignant ainsi Al-Nassr en tant que deuxième club saoudien ayant le plus encaissé de buts du milieu de terrain d'Al-Hilal, derrière l'équipe la plus exposée à ses frappes victorieuses.

Ainsi, Savić a conjugué un but à un moment important et l'inscription d'un nouveau chiffre dans ses confrontations face à Al-Feiha, offrant à Al-Hilal un avantage précoce lors de la deuxième journée, et entamant sa saison actuelle d'une manière qui confirme sa capacité à être présent dans le dernier tiers, bien qu'il soit l'un des éléments clés du milieu de terrain.