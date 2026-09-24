Vidéo : Sami Al-Jaber : l'Arabie saoudite souffre à ce poste

Sami Al-Jaber, ancienne star de la sélection saoudienne, estime que l'Arabie saoudite souffre d'un manque évident au poste d'avant-centre, précisant que cette lacune est apparue face au Koweït.

À lire aussi : Je ne suis pas un magicien pour le remplacer : les erreurs d'Al-Hamdan compromettent Dominik, alors à qui la faute ?

La sélection saoudienne a décroché une victoire difficile face au Koweït hier, mercredi (1-0), lors de la première journée de la Coupe du Golfe 27, un match qui a été marqué par une prestation modeste d'Abdullah Al-Hamdan, l'attaquant saoudien.

Sami Al-Jaber a déclaré, dans des propos tenus lors de l'émission « Nadina » : « L'Arabie saoudite manque actuellement de l'attaquant redoutable qui sait marquer des buts et exploiter les occasions, contrairement à autrefois. »

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora ».

Il a ajouté : « Nous disposons actuellement d'attaquants du plus haut niveau dans le championnat saoudien, mais ce sont des étrangers, et les noms locaux ne sont pas capables d'offrir le niveau requis. »

Il a poursuivi : « Mais le plus important, c'est que la sélection saoudienne a décroché la victoire lors du match contre le Koweït, qui a vu naître de nombreuses stars comme Hammam Al-Hammami. »

Il a conclu : « L'Arabie saoudite a affiché un état d'esprit différent et a été remarquable au plus haut point, mais la sélection koweïtienne a livré un grand match défensif. Je respecte clairement notre sélection, qui a réussi à verrouiller l'axe. »







