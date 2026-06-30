Vidéo : Ruud Gullit après l'élimination des Pays-Bas : « À présent, je sais ce que pensent vraiment les musulmans. »

La légende néerlandaise Ruud Gullit a annoncé, dans un message émouvant, qu’il quittait l’antenne de beIN Sports après l’élimination de la sélection des Pays-Bas par le Maroc aux tirs au but (3-2) lors de la Coupe du monde 2026. Le match s’était achevé sur un score de parité (1-1) à la fin du temps réglementaire et des prolongations.

Présent en plateau, il a alors annoncé : « Je pense que ce sera la dernière fois que je serai parmi vous. Vous allez me manquer, mes amis, après la Coupe du monde. »

Au-delà de l’au revoir adressé à ses collègues, l’ancien international a livré un message humaniste et culturel. Il a souligné que son séjour au Qatar lui avait permis de découvrir de l’intérieur l’identité islamique, précisant que son image précédente était influencée par les stéréotypes diffusés par les médias européens.

Il a confié : « Ce qu’il y a de plus beau ici, au Qatar, c’est d’avoir découvert la vraie identité musulmane, car il existe des idées préconçues véhiculées par les médias en Europe. J’ai beaucoup appris sur l’islam, et je vous remercie pour tout ce que vous m’avez apporté. Mes remerciements vont aussi à tous mes chers coéquipiers. »

Ces propos, tenus par l’ancien capitaine des « Oranje », ont retenti comme un écho mélancolique à l’élimination des siens, tandis que le Maroc, toujours en lice, poursuivait son histoire en atteignant les huitièmes de finale et enrichissait un peu plus son palmarès mondial.