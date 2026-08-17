Le Portugais Ruben Neves continue d'écrire l'une des histoires les plus captivantes sous le maillot d'Al-Hilal, après que le milieu de terrain s'est mué en une arme offensive exceptionnelle sur penalty, dans un paradoxe frappant qui le rend incontournable chaque fois que « le Leader » a besoin d'un joueur aux nerfs d'acier dans les moments décisifs.

Neves a inscrit le premier but d'Al-Hilal face à Al-Raed, ce lundi soir, dans le cadre des trente-deuxièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, après avoir transformé avec brio un penalty à la 13e minute, confirmant une nouvelle fois qu'il ne connaît pratiquement pas le chemin de l'échec lorsqu'il se présente devant le point de penalty.

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Plus remarquable encore, le joueur portugais a porté son total à 3 buts en seulement deux matches avec Al-Hilal cette saison, et le grand paradoxe tient au fait que ses trois buts ont tous été inscrits sur penalty, après avoir fait trembler les filets d'Al-Faisaly à deux reprises lors de la première journée de la Roshn League de la même manière.

Ce qui est frappant, c'est que les 3 derniers buts d'Al-Hilal ont été marqués sur penalty et signés Neves, faisant de lui l'événement en ce début de saison.

Ces chiffres révèlent un paradoxe évident dans le rôle de Neves avec Al-Hilal : le joueur qui avait l'habitude d'apparaître comme un maillon essentiel dans la construction du jeu et l'équilibre du milieu de terrain est devenu, dans le même temps, l'une des armes les plus redoutables du « Leader » devant le but, comme si le point de penalty s'était transformé en sa zone d'influence exclusive, qu'il ne laisse à personne le soin de lui disputer.

Depuis son arrivée à Al-Hilal à l'été 2023, Neves a tiré 19 penalties, en convertissant 17, contre seulement deux manqués, des chiffres qui lui confèrent un taux de réussite extrêmement élevé et expliquent pourquoi le staff technique et les supporters accordent une telle confiance au joueur portugais lorsqu'il se charge de la frappe.

Ainsi, Ruben Neves vit un paradoxe unique avec Al-Hilal : un milieu de terrain devenu buteur sur penalty, et chaque fois qu'il s'approche du ballon sur le point blanc, les chances du « Leader » de trouver le chemin des filets augmentent, transformant ses tirs d'une simple opportunité passagère en une arme redoutable capable de faire la différence dans les matches les plus difficiles.