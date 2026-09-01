L'Allemand Karim Adeyemi, attaquant du Barça, a vécu une situation cocasse à l'issue de la rencontre face au Rayo Vallecano, après avoir été contraint de disputer un entraînement supplémentaire à la fin du match. Il est toutefois apparu sur la pelouse chaussé de tongs au lieu de crampons, une scène qui a attiré l'attention des caméras de la retransmission télévisée.

Selon ce qu'ont capté les caméras de « DAZN », Adeyemi, âgé de 25 ans, s'est dirigé vers le préparateur physique Pepe Conde pour prendre part à l'entraînement supplémentaire réservé aux remplaçants et à ceux qui n'avaient pas obtenu suffisamment de temps de jeu durant le match. Mais le préparateur a rapidement remarqué que l'attaquant allemand ne portait pas les chaussures appropriées.

Conde a adressé une légère réprimande à Adeyemi, avant de lui demander de retourner au vestiaire et d'enfiler des chaussures de sport afin de pouvoir effectuer l'entraînement dans des conditions normales et sûres.

La scène s'est déroulée sous les yeux de Gerard Martín et d'Eric García, Adeyemi et le préparateur physique ayant échangé une brève discussion, avant que le joueur ne se dirige rapidement vers le vestiaire pour exécuter les consignes de Conde.

L'affaire n'a duré que quelques minutes, Adeyemi étant revenu sur le terrain après avoir chaussé ses crampons et ayant rejoint le programme d'entraînement prévu avec ses coéquipiers sans autre incident.

Cet entraînement supplémentaire s'inscrit dans le cadre d'un programme physique que le Barça met en place après les matches, en particulier avec les joueurs qui n'ont pas joué ou n'ont obtenu qu'un temps de jeu limité, dans le but de préserver leur forme physique et de compenser la charge physique accumulée par leurs coéquipiers durant la rencontre.