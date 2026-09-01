Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
imago-sport-1082167525.jpgZUMA Press Wire
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Vidéo : « Retourne au vestiaire », l'entraîneur du Barça réprimande Adémi pour une réaction étrange !

K. Adeyemi
FC Barcelone vs Rayo Vallecano
FC Barcelone
Rayo Vallecano
LaLiga
Allemagne
Espagne

De quoi s'agit-il ?

L'Allemand Karim Adeyemi, attaquant du Barça, a vécu une situation cocasse à l'issue de la rencontre face au Rayo Vallecano, après avoir été contraint de disputer un entraînement supplémentaire à la fin du match. Il est toutefois apparu sur la pelouse chaussé de tongs au lieu de crampons, une scène qui a attiré l'attention des caméras de la retransmission télévisée.

Selon ce qu'ont capté les caméras de « DAZN », Adeyemi, âgé de 25 ans, s'est dirigé vers le préparateur physique Pepe Conde pour prendre part à l'entraînement supplémentaire réservé aux remplaçants et à ceux qui n'avaient pas obtenu suffisamment de temps de jeu durant le match. Mais le préparateur a rapidement remarqué que l'attaquant allemand ne portait pas les chaussures appropriées.

Conde a adressé une légère réprimande à Adeyemi, avant de lui demander de retourner au vestiaire et d'enfiler des chaussures de sport afin de pouvoir effectuer l'entraînement dans des conditions normales et sûres.

La scène s'est déroulée sous les yeux de Gerard Martín et d'Eric García, Adeyemi et le préparateur physique ayant échangé une brève discussion, avant que le joueur ne se dirige rapidement vers le vestiaire pour exécuter les consignes de Conde.

LaLiga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
LaLiga
FC Valence crest
FC Valence
VAL
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR

L'affaire n'a duré que quelques minutes, Adeyemi étant revenu sur le terrain après avoir chaussé ses crampons et ayant rejoint le programme d'entraînement prévu avec ses coéquipiers sans autre incident.

Cet entraînement supplémentaire s'inscrit dans le cadre d'un programme physique que le Barça met en place après les matches, en particulier avec les joueurs qui n'ont pas joué ou n'ont obtenu qu'un temps de jeu limité, dans le but de préserver leur forme physique et de compenser la charge physique accumulée par leurs coéquipiers durant la rencontre.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google