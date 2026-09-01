L'Allemand Karim Adeyemi, attaquant du Barça, a vécu une situation cocasse à l'issue de la rencontre face au Rayo Vallecano. Contraint de disputer un entraînement supplémentaire après le match, il est apparu sur la pelouse chaussé de tongs plutôt que de chaussures de sport, dans une scène qui a attiré l'attention des caméras de la retransmission télévisée.

Selon les images captées par « DAZN », Adeyemi, âgé de 25 ans, s'est dirigé vers le préparateur physique Pepe Conde pour prendre part à l'entraînement supplémentaire réservé aux remplaçants et à ceux qui n'avaient pas obtenu suffisamment de minutes durant le match. Mais l'entraîneur a rapidement remarqué que l'attaquant allemand ne portait pas les chaussures adéquates.

Conde a adressé une légère réprimande à Adeyemi, avant de lui demander de retourner au vestiaire et d'enfiler des chaussures de sport afin de pouvoir effectuer l'entraînement de manière normale et sûre.

La scène s'est déroulée sous les yeux de Gerard Martín et d'Eric García, Adeyemi et le préparateur physique ayant échangé quelques mots avant que le joueur ne se dirige rapidement vers le vestiaire pour exécuter les consignes de Conde.

Cela n'a pris que quelques minutes, puisque Adeyemi est revenu sur le terrain après avoir chaussé ses chaussures de sport et a rejoint le programme d'entraînement prévu avec ses coéquipiers, sans autre incident.

Cet entraînement supplémentaire s'inscrit dans un programme physique mis en place par le Barça après les matchs, en particulier avec les joueurs qui n'ont pas participé ou qui ont obtenu un temps de jeu limité, dans le but de préserver leur condition physique et de compenser la charge de travail accumulée par leurs coéquipiers durant la rencontre.