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Vidéo : « Remontada blanche »… Le Zamalek écrase Al-Masry et consolide sa place de leader du championnat

Al Masry SC vs Zamalek SC
Al Masry SC
Zamalek SC
Premier League
Égypte

Nasser Mansi, homme du match

Le Zamalek a écrasé son rival, l'Al-Masry, sur le score de 4-1, lors de la rencontre qui les a opposés aujourd'hui au stade Borg Al-Arab d'Alexandrie, dans le cadre de la première journée de la phase finale de la Premier League égyptienne.

Al-Masry a ouvert le score à la 13e minute par Osama Al-Zamrawi, avant que Zamalek n'égalise à la 30e minute grâce à Adi Al-Dabbagh.

Nasser Mansi a inscrit deux buts pour Zamalek à la 44e et à la 75e minute, puis Hossam Abdel-Majeed a conclu le quadruplé à la 87e minute.

Zamalek porte ainsi son total à 46 points en tête du championnat égyptien, avec 3 points d'avance sur Pyramids, le deuxième, qui n'a pas encore disputé son match de la première journée, tandis que le total d'Al-Masry s'arrête à 32 points, en cinquième position.

L'attaquant de Zamalek, Nasser Mansi, a remporté le titre d'homme du match après avoir livré une performance exceptionnelle et inscrit un doublé remarquable.

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Dans le groupe de relégation, Al-Ahly a battu Haras El-Hodoud sur le score de 4-2.

Les quatre buts de l'Al-Ahly ont été inscrits par : Osama Faisal (33e), Ahmed Yasser Rayan (58e, 74e) et Sayed Neymar (88e), tandis que les deux buts de Haras El-Hodoud ont été marqués par : Moamen Awad (7e) et Mohamed Hamdi (48e).

Al-Ahly porte ainsi son total à 30 points et occupe la troisième place, tandis que Haras El-Hodoud reste à 18 points, en 11e position.

Tala'a El-Gaish a fait match nul 0-0 contre l'Ismaïli, ce qui permet à ce dernier d'atteindre 13 points en bas du classement, tandis que Tala'a El-Gaish totalise 23 points et occupe la septième place.

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