Vidéo : réduit à dix, Al-Ittihad chute lors de son premier test en Roshan League

Al-Ittihad a trébuché lors de son premier test en Roshn Saudi League, après avoir été contraint de disputer une grande partie de sa rencontre face à Al-Khaleej à seulement dix joueurs.

Al-Ittihad a fait match nul 1-1 avec Al-Khaleej, lors de la rencontre qui les opposait ce samedi, au stade Al-Inma à Djeddah, dans le cadre de la première journée de la Roshn League.

Al-Ittihad a été proche d'ouvrir le score en obtenant un penalty, tiré par le milieu de terrain algérien Houssem Aouar à la 32e minute, mais Hamed Al-Chenguetti, le gardien de but d'Al-Khaleej, est parvenu à le repousser.

L'attaquant marocain Youssef En-Nesyri a toutefois compensé ce penalty en inscrivant le but de l'avantage à la 43e minute, après avoir dévié un centre du latéral droit Ahmed Al-Jalidan au fond des filets d'une remarquable tête.

Mais Al-Khaleej a entamé la seconde période de manière très intense, au point de réussir à inscrire le but de l'égalisation seulement 7 minutes après son coup d'envoi, précisément à la 52e minute, par l'intermédiaire de son joueur Julien Dominguez qui a dévié un centre au fond des filets d'une tête.

Le but de Dominguez est né d'une erreur fatale du défenseur portugais Danilo Pereira dans le marquage, mais ce n'était pas sa dernière bévue.

Six minutes plus tard seulement, le défenseur portugais a été expulsé directement, après recours à l'assistance vidéo, pour avoir donné un coup de pied à un joueur d'Al-Khaleej sans ballon.

L'Allemand Jens Wissing, l'entraîneur d'Al-Ittihad, a été contraint de réduire sa puissance offensive, en faisant entrer Hassan Kadesh pour compenser l'expulsion de Pereira, aux dépens de l'ailier français Moussa Diaby.

Bien qu'Al-Ittihad ait dominé le ballon dans les minutes suivantes, il n'est pas parvenu à inscrire le but de la victoire, si bien que la rencontre s'est achevée sur un match nul positif 1-1.

Ce nul a offert à Al-Ittihad et à Al-Khaleej leur premier point de la nouvelle saison de Roshn League, les plaçant respectivement aux neuvième et dixième places au classement.