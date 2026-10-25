Le Barça a réussi à égaliser face au Real Madrid, après que Raphinha a inscrit un but dans les filets de la formation madrilène, ramenant la confrontation à son point de départ dans un Clasico de plus en plus bouillant.

Le but est venu d'une action amorcée par un corner en faveur du Barça sur le côté droit, exécuté par la formation catalane, avant que le ballon ne parvienne de nouveau à Pedri, qui a adressé une passe soignée ayant transpercé la défense du Real Madrid et mis Raphinha en bonne position pour marquer.

La star brésilienne a traité le ballon avec habileté dans la surface de réparation, avant de le glisser entre les jambes de Jude Bellingham au fond des filets, signant l'égalisation du Barça dans une ambiance de sommet embrasée entre les deux rivaux.

Le but de Raphinha a redonné du suspense au Clasico, après que le Real Madrid avait ouvert le score par Kylian Mbappé en première période, profitant d'une erreur défensive de Gerard Martín, pour relancer une confrontation marquée par la volonté des deux équipes de s'adjuger les trois points.