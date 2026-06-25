Vidéo : Projeter en l’air… Les célébrations des supporters mexicains virent au drame

Les célébrations des supporters mexicains, mercredi soir (heure locale), après la victoire de leur équipe nationale sur la République tchèque (3-0), ont tourné au drame. Dans la station balnéaire de Cabo San Lucas, une voiture a foncé dans la foule, blessant plusieurs personnes.

Dans un communiqué officiel, la mairie de Los Cabos a confirmé que 17 personnes, dont le conducteur, ont été prises en charge médicalement ; ce dernier a été interpellé et placé en détention par les autorités.

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Par ailleurs, des célébrations de la communauté LGBT sont prévues lors de la rencontre Égypte-Iran.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une voiture noire cernée par des fans vêtus de maillots de l’équipe du Mexique ; le véhicule accélère soudainement, fauche plusieurs personnes et finit sa course contre les barrières de sécurité.

D’autres images montrent des témoins extirpant l’homme de son véhicule avant de le frapper, tandis que plusieurs blessés gisent au sol dans des flaques de sang, leur état restant à préciser.

Cabo San Lucas, station balnéaire huppée de la Basse-Californie mexicaine, est l’une des destinations touristiques les plus prisées du pays.

Avec San José del Cabo, elle forme les deux principales villes de la municipalité de Los Cabos, qui englobe aussi la zone touristique étendue entre les deux localités.

Le Mexique a battu la République tchèque 3-0 lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, terminant ainsi en tête du groupe A avec un total de 9 points.



