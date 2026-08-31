Vidéo : première défaite en championnat, Trabzon gaspille les efforts de Salah

Amed Sportif a arraché une victoire spectaculaire face à son hôte Trabzonspor sur le score de 2-1, lors de la rencontre qui les a opposés lundi soir dans le cadre de la troisième journée du championnat de Turquie, après avoir renversé un retard d'un but en une victoire tardive dans les dernières minutes.

Trabzonspor a entamé le match de manière offensive, et Mohamed Salah a réussi à lui donner l'avantage à la 11e minute.

Le but est venu à la suite d'une contre-attaque menée par Ernest Muçi, qui a transmis le ballon à la star égyptienne. Celle-ci s'est élancée seule depuis le milieu du terrain en direction de la surface de réparation, avant que Salah ne décoche un tir qui s'est logé dans la lucarne gauche du but.





Amed Sportif a tenté de réagir et a menacé la cage du gardien André Onana à plus d'une reprise par l'intermédiaire de Yiğit Sur, Mbaye Diagne et Diao Sabia, mais l'équipe visiteuse a conservé son avantage jusqu'aux dernières minutes de la première période.

Le match a basculé dans le temps additionnel, lorsque l'arbitre a accordé un penalty à Amed Sportif pour une main de Melih Kabasakal dans la surface. Onana a repoussé le tir de Diagne, mais Yiğit Sur a suivi sur le ballon relâché et a marqué le but égalisateur à la cinquième minute du temps additionnel de la première période.

Plus d'audace : Amed crée la surprise

Amed Sportif a abordé la seconde période avec plus d'audace, tandis que Trabzon cherchait à reprendre son avantage par les tentatives de Muçi, Aral Şimşir et Ozan Tufan. Salah est de nouveau apparu dans la construction du jeu, en délivrant deux passes à Muçi à la 59e minute, mais le gardien Alban Lafont a repoussé les deux tentatives, avant que l'Égyptien ne crée une autre occasion pour Tufan, dont Lafont a détourné la tête à la 76e minute.









Salah a failli offrir un deuxième but à son équipe à la 82e minute, mais son tir depuis l'intérieur de la surface a été contré par la défense. En face, Amed Sportif a continué de presser jusqu'à ce que le remplaçant Cıvıt Urban inscrive le but de la victoire à la 89e minute.

Ainsi, Trabzonspor a gâché son avantage précoce malgré le fait que Salah continue de marquer, et a enregistré sa première défaite en championnat de Turquie cette saison, reculant à la neuvième place (4 points), tandis qu'Amed Sportif, nouveau venu dans la compétition, a fêté une victoire dramatique qui a porté son total à six points.

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