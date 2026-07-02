Vidéo : pour la première fois depuis 32 ans, Boro inscrit l’histoire de l’Espagne

Le latéral droit Pedro Porro a consolidé l'avance de l'équipe d'Espagne en inscrivant le deuxième but face à l'Autriche, ce jeudi soir, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Grâce à cette réalisation intervenue à la 66^e minute, la sélection ibérique a accompli un exploit qui lui échappait depuis plus de trois décennies : inscrire deux buts lors d’un même match à élimination directe de la Coupe du monde, une performance qu’elle n’avait plus réussie depuis sa victoire 3-0 contre la Suisse en huitièmes de finale du Mondial 1994, également disputé aux États-Unis.

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L’attaquant de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal avait ouvert le score dès la 36^e minute.

L’Espagne s’est qualifiée pour les seizièmes de finale en terminant en tête de son groupe avec 7 points, grâce à deux victoires contre l’Arabie saoudite (4-0) et l’Uruguay (1-0), ainsi qu’à un match nul et vierge contre le Cap-Vert, tandis que l’Autriche a terminé deuxième de son groupe avec 4 points.

« La Roja » rêve d’un deuxième titre mondial, douze ans après son premier sacre en Afrique du Sud, acquis en finale contre les Pays-Bas grâce à une réalisation d’Andrés Iniesta (1-0).



