La star égyptienne Mohamed Salah a guidé Liverpool vers une victoire 2-0 contre Fulham, samedi, à Anfield, lors de la 32^e journée de Premier League.

Grâce à ce succès, les Reds conservent leurs chances de se qualifier pour la Ligue des champions, totalisant désormais 52 points et occupant la cinquième place du classement de la Premier League, tandis que Fulham reste bloqué à 44 points, à la 11e place.

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Liverpool a ouvert le score par l’intermédiaire du jeune attaquant anglais Rio Nguemoh à la 36^e minute.

Quatre minutes plus tard, le Pharaon égyptien doublait la mise d’une superbe frappe en une touche, logée dans l’angle opposé des visiteurs.

Salué par une ovation debout, l’international égyptien a cédé sa place à la 90e minute sous les félicitations du public d’Anfield.

Liverpool se prépare désormais à un rendez-vous brûlant, mardi prochain à Anfield, pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, vainqueur 2-0 au match aller.



