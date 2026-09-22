Vidéo : Piqué se moque de Mourinho et du Real Madrid d'une manière spectaculaire

Le Real Madrid a poursuivi sa série de résultats en berne après deux années sans le moindre titre et le passage de trois entraîneurs à la tête de l'équipe, avant que Florentino Pérez ne décide de rappeler José Mourinho à la direction technique, dans le but de remettre le club sur le chemin de la lutte pour les trophées.

Mais les débuts du technicien portugais n'ont pas été à la hauteur des attentes, notamment après la défaite face à l'Atlético de Madrid lors du derby de la capitale, ce qui a ravivé les critiques sur le niveau de l'équipe sous la houlette de Mourinho.

Gerard Piqué, l'ancien défenseur du Barça et supporter connu pour son attachement au club catalan, a saisi l'occasion pour se moquer du rival historique, en publiant une vidéo sur son compte officiel TikTok, où il ravive les souvenirs de l'année 2010.

Piqué a passé en revue trois événements survenus cette même année, en une allusion moqueuse à la situation actuelle du Real Madrid et de Mourinho :

L'Espagne championne du monde

Mourinho réalise une saison remarquable en Liga

Le Barça joue « comme des dieux »

Le message de Piqué s'inscrivait dans un registre ironique, profitant de la coïncidence entre le retour de Mourinho en Liga et le climat de déclin que traverse le Real Madrid, comparant la situation actuelle à ce qui s'était passé en 2010, lorsque le Barça était au sommet de son art.