Vidéo : Peut-il affronter Yamal ? La réponse ironique de Marcelo

Marcelo, l'ancien latéral gauche du Real Madrid, a écarté l'idée d'un retour sur les terrains pour participer au Clásico face au Barça.

Le Real Madrid se rend chez son rival catalan au Camp Nou, dimanche soir, dans le cadre de la dixième journée du championnat d'Espagne.

Lors de son apparition sur le réseau DAZN avant l'affrontement entre les deux rivaux, l'ancienne star brésilienne a été interrogée sur son envie de prendre part au match qui réunit les deux plus grands rivaux du football espagnol. Il a répondu en riant : « Impossible. Imaginez que je coure derrière Lamine Yamal maintenant ! Je ne peux pas. »





Marcelo est l'un des joueurs les plus emblématiques à avoir porté le maillot du Real Madrid de sa génération, après avoir remporté de nombreux titres avec le club madrilène au cours de sa carrière et laissé une empreinte marquée au poste de latéral gauche.

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Mais le Brésilien a expliqué, avec son humour habituel, qu'il préférait suivre le Clásico depuis l'extérieur du terrain plutôt que de tenter de poursuivre Yamal pendant 90 minutes, un commentaire qui reflète l'ampleur du défi auquel seront confrontés les défenseurs du Real Madrid demain pour stopper la jeune star du Barça.