Le Croate Ivan Perisic est entré dans l'histoire de la Ligue des champions par la grande porte. En marquant le but du PSV Eindhoven face au Real Madrid, il est devenu le joueur le plus âgé à trouver le chemin des filets contre le club espagnol dans l'histoire de la compétition, lors d'une nouvelle soirée où l'ailier du club néerlandais a confirmé qu'il répondait présent dans les grands rendez-vous.
Ivan Perisic a inscrit le premier but du PSV Eindhoven face au Real Madrid à la 32e minute de la rencontre disputée ce mardi soir au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.
Alors que le Real Madrid cherchait à prendre l'avantage, l'arbitre a accordé un penalty au PSV Eindhoven après une demi-heure de jeu, Aurélien Tchouaméni ayant marché sur le pied de Sven Mijnans, joueur de l'équipe visiteuse, dans la surface de réparation.
L'international croate a transformé la sentence pour donner l'avantage au club néerlandais, d'une frappe précise sur la gauche de Courtois.
Selon les statistiques de MisterChip, Perisic a marqué à l'âge de 37 ans et 295 jours, battant ainsi le précédent record du joueur le plus âgé à avoir marqué contre le Real Madrid dans la compétition continentale. Ce record appartenait à l'Italien Filippo Inzaghi, qui avait fait trembler les filets du Real Madrid à 37 ans et 86 jours en 2010.
L'exploit du Croate ne s'arrête pas là : Opta a confirmé que Perisic était également devenu le joueur le plus âgé à transformer un penalty dans l'histoire de la Ligue des champions.
Opta a également indiqué que Perisic s'était hissé à la quatrième place du classement des buteurs les plus âgés de l'histoire de la Ligue des champions.
10 buts avec 4 clubs
Perisic continue d'écrire sa propre histoire en Ligue des champions. MisterChip a précisé que son but contre le Real Madrid portait son total à 10 réalisations dans la compétition, inscrites sous les couleurs de 4 clubs différents : le Borussia Dortmund, le Bayern Munich, l'Inter Milan et le PSV Eindhoven.
La même source a ajouté que 15 ans séparaient le premier but de Perisic en Ligue des champions, inscrit en 2011, de sa dernière réalisation face au Real Madrid.
Le Croate affiche un bilan remarquable face aux cadors européens ces derniers temps. Selon Squawka, ses quatre derniers buts en Ligue des champions ont été inscrits contre la Juventus, Arsenal et Liverpool, avant qu'il n'ajoute le Real Madrid à sa liste, preuve de sa présence régulière dans les grands matchs.
Un penalty qui place le Real Madrid dans une liste peu enviable
Le but de Perisic est venu d'un penalty accordé par l'arbitre après consultation de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), à la suite d'une intervention d'Aurélien Tchouaméni.
Selon MisterChip, le Real Madrid est devenu la deuxième équipe à avoir concédé le plus de penalties sifflés après intervention de la VAR depuis son introduction en Ligue des champions lors de la saison 2018-2019, avec 5 penalties, à égalité avec le FC Séville, l'Olympiakos et la Juventus, et derrière Barcelone, en tête de ce classement avec 6 penalties.
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Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.
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Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :
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