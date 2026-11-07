Le Real Madrid s'est imposé sur le score de trois buts à zéro face à Valence, samedi soir, au stade Mestalla, dans le cadre de la Liga, signant ainsi sa huitième victoire consécutive toutes compétitions confondues et égalant provisoirement le total de points du Barça en tête du classement, tandis que Kylian Mbappé a réduit l'écart avec Raphinha dans la course au « Pichichi » à seulement deux buts.

La rencontre a revêtu une dimension humaine émouvante, après avoir été dédiée à l'hommage rendu à Jesús de Miguel, ancien joueur de Tenerife, décédé tragiquement plus tôt dans la semaine lors d'un match de deuxième division espagnole. Il a été honoré avant le coup d'envoi, puis le public lui a réservé un hommage particulier à la neuvième minute, en référence au numéro de son maillot.

Le Real Madrid a imposé sa supériorité très tôt et a réussi à ouvrir le score à la 28e minute, par l'intermédiaire de Federico Valverde, qui a décoché une frappe puissante en demi-volée, après qu'un coup franc tiré par Mbappé eut rebondi sur le mur.

Arda Güler a conforté l'avance de la Maison Blanche en inscrivant le deuxième but à la 36e minute, profitant d'une percée de Jude Bellingham sur l'aile, avant que Yan Diomande ne manque l'occasion d'ajouter un troisième but avant la fin de la première période.

Les minutes suivantes ont été marquées par la contestation de Pablo Mavio à l'encontre des décisions arbitrales, après qu'il eut exprimé sa colère lors de l'interview réalisée avec lui à la mi-temps, critiquant la faute sifflée contre son équipe avant le but de Valverde.

En seconde période, le Real Madrid a poursuivi sa domination, et Güler ainsi que Mbappé ont gâché plusieurs occasions de creuser l'écart, avant que l'attaquant français ne réussisse à inscrire le troisième but à la 75e minute, après avoir reçu une passe millimétrée de Güler, dribblé le gardien de Valence Dimitrievski, puis logé le ballon au fond des filets.

La tâche de Valence s'est encore compliquée après l'expulsion de José Luis Gayà à la 79e minute, à la suite de son intervention sur Mbappé, lequel a été la cible de chants moqueurs du public local, avant de quitter le terrain sous les sifflets.

Avec ce but, Mbappé a porté son total à 13 buts en Liga, se retrouvant à seulement deux buts de Raphinha en tête du classement des buteurs, tandis que le Real Madrid a poursuivi sa série de victoires, égalant provisoirement le total du Barça dans la course à la première place.