Avec ses gestes habituels, Lionel Messi a inscrit deux superbes buts en seconde période, portant son total à 25 réalisations et consolidant sa place de meilleur buteur du championnat américain, pour offrir à l'Inter Miami une victoire 3-1 sur la pelouse d'Atlanta United, samedi soir.

Selon la chaîne ESPN, le Mexicain Germán Berterame a ouvert le score pour l'Inter Miami à la 45e minute, avant que Messi ne s'empare de la lumière après la pause en signant un doublé en l'espace de 4 minutes.

Le premier but est tombé à la 56e minute : Messi a démarré côté droit vers l'axe, a échangé des passes avec Berterame à l'entrée de la surface, avant d'éliminer un défenseur d'Atlanta qui tentait désespérément de l'arrêter, puis d'expédier une frappe au ras du sol qui a terminé au fond des filets.





Le second but n'a pas beaucoup différé du premier : Luis Suárez a adressé une passe qui a mis Messi face au but, et la star argentine s'est de nouveau élancée, a joué avec un défenseur avant de tromper le gardien d'Atlanta United, Lucas Hoyos, du pied gauche.

Atlanta a inscrit un but tardif pour sauver l'honneur, son ancien attaquant de l'Inter Miami, Fafà Picault, ayant transformé un penalty.

Cristian Kelly González, l'entraîneur de l'Inter Miami, a salué Messi après la rencontre : « Il n'arrête jamais d'émerveiller le monde. Je veux dire, je n'arrive vraiment pas à croire qu'un joueur comme lui, âgé de 39 ans, puisse faire ce qu'il fait aujourd'hui. Et ce qui me réjouit le plus, c'est de le voir vraiment heureux, parce que quand il est heureux, il donne tout ce qu'il a. Il prend du plaisir et il se sent totalement chez lui. »

Et d'ajouter : « Comme je le dis toujours, il nous pousse à devenir meilleurs chaque jour. Sa présence ici est une immense source de bonheur. Tout le monde sait à quel point notre relation est particulière. Chaque fois que je le vois, il me met un sourire sur le visage. Et il continue de m'étonner sans cesse. »

À l'issue de la rencontre de samedi, Messi a creusé un écart de 6 buts en tête de la course au Soulier d'or des buteurs du championnat américain. Il partage également la première place des passeurs avec 15 passes décisives, à égalité avec Son Heung-min, joueur du Los Angeles FC, après qu'une deuxième passe décisive lui a été créditée sur le but d'ouverture de Berterame.





Messi est devenu le premier joueur de l'histoire du championnat américain à délivrer 15 passes décisives sur 3 saisons consécutives, et il a prolongé sa série de contributions offensives à un treizième match de rang, égalant la deuxième plus longue série du genre dans sa carrière en club et en sélection.

Ce nouveau doublé porte le total de Messi à 936 buts sur l'ensemble de sa carrière professionnelle, et son entraîneur n'a aucun doute quant à sa capacité d'atteindre la barre des mille buts.

González a déclaré : « Oui, je pense qu'il atteindra les 1 000 buts. J'y crois. Je sais qu'il le fera, parce qu'il aime les défis et qu'il se fixe des objectifs qu'il cherche à atteindre. Et comme il a déjà tout accompli par ailleurs, ce défi ne fera pas exception. »

Il a poursuivi : « Il m'émerveille à chacun de ses gestes, et chaque fois que je le regarde à l'entraînement. J'espère vraiment qu'il continuera à nous émerveiller jusqu'au jour où il décidera de prendre sa retraite, et j'espère que ce jour n'arrivera pas de sitôt. »

Le doublé de samedi a offert au octuple Ballon d'or un nouveau souvenir marquant au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta.

Cette rencontre constituait la première visite de la star argentine dans cette enceinte depuis la demi-finale de la Coupe du monde 2026 en juillet, lorsqu'il avait délivré deux passes décisives tardives qui avaient conduit l'Argentine à une victoire dramatique face à l'Angleterre.

Messi a inscrit 4 buts en 3 matchs depuis ses adieux à la sélection argentine, après une rencontre amicale face au Bénin plus tôt ce mois-ci.

L'Inter Miami avait validé sa qualification pour les play-offs mercredi, et ce dernier succès a porté sa série de victoires consécutives à 3 matchs, ce qui lui permet d'occuper la deuxième place de la Conférence Est derrière Nashville, leader avec une marge confortable.

En revanche, Atlanta United, dirigé par Gerardo « Tata » Martino, ancien entraîneur de Messi à l'Inter Miami et en sélection argentine, souffre à la quatorzième place de la Conférence Est et doit accomplir une mission difficile pour se qualifier pour les play-offs.

L'Inter Miami doit retrouver la compétition samedi prochain, à l'occasion d'un déplacement sur la pelouse des New York Red Bulls.



