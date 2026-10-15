Vidéo : méritait-il l'exclusion ? Enzo Fernandez crée la polémique avec une scène étrange face à Paris

L'Argentin Enzo Fernandez, joueur de Manchester City, a suscité une large polémique lors de la rencontre de son équipe face au Paris Saint-Germain, après avoir poussé l'arbitre allemand Sven Jablonski dans une scène étrange survenue lors du match entre les deux équipes, hier mercredi, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

À la 74e minute, alors que Manchester City était mené 4-1, le ballon est parvenu à Enzo Fernandez aux abords de la surface de réparation. Le milieu de terrain argentin s'apprêtait à frapper lorsqu'il a été surpris par la présence de l'arbitre devant lui, qu'il a alors poussé violemment de la main, le faisant chuter au sol.

Malgré la force de la poussée et la chute de l'arbitre sur la pelouse, Jablonski s'est rapidement relevé et a décidé de laisser le jeu se poursuivre sans interrompre la rencontre, dans une scène qui a soulevé des interrogations quant à la possibilité de sanctionner le joueur de Manchester City d'un carton rouge.

Les avis se sont divisés au sujet de cet incident : certains ont estimé que le geste d'Enzo Fernandez pouvait justifier une exclusion pour mauvaise conduite envers l'arbitre, tandis que d'autres ont considéré que l'arbitre avait renoncé à sanctionner l'Argentin en raison de son propre mauvais placement sur la trajectoire du ballon et de son obstruction à une attaque prometteuse de Manchester City, comprenant ainsi la colère du joueur, surtout avec une équipe menée de trois buts.

Cette scène est survenue à un moment où Manchester City tentait de revenir dans le match, après avoir terminé la première période avec trois buts de retard sans avoir répliqué, avant d'afficher un meilleur visage en seconde période et de mettre la pression sur la défense du club français, tout en gâchant de nombreuses occasions.

Malgré l'amélioration des performances du club anglais et ses tentatives de réduire l'écart, Manchester City n'a pas pu éviter la défaite, la rencontre s'achevant sur une victoire du Paris Saint-Germain 4-2 à l'Etihad Stadium.







