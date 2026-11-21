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Naples a renoué avec la victoire en Serie A en s'imposant face au Torino (1-0), ce samedi soir, pour le compte de la 12e journée. Les Napolitains tournent ainsi la page d'une période de résultats en dents de scie, marquée par des défaites contre la Juventus et Porto puis un nul face à la Lazio, et empochent trois points précieux qui renforcent leur position dans la course aux premières places.

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Naples a entamé la rencontre de manière offensive, et Scott McTominay a failli ouvrir le score dès la 5e minute : entré dans la surface balle au pied, il a frappé, mais le ballon est passé à côté du poteau. Les locaux ont ensuite obtenu un corner à la 7e minute, conclu par une tentative de McTominay qui n'a pas inquiété le but du Torino. À la 10e minute, Naples s'est créé une grosse occasion sur une contre-attaque menée par McTominay, qui a servi Matteo Politano. Ce dernier a frappé directement, mais le gardien Lucas Bery s'est interposé, avant que McTominay ne manque l'occasion de reprendre le ballon repoussé, gêné par l'intervention des défenseurs turinois.

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De Bruyne, une entrée forcée

Naples a ensuite été contraint d'effectuer un changement précoce à la 13e minute, après la blessure d'Antonio Vergara, remplacé par Kevin De Bruyne. Les Napolitains ont poursuivi leurs offensives, et Bery a repoussé une frappe de McTominay à la 17e minute, avant de s'interposer de nouveau devant Rasmus Højlund à la 27e minute, après que l'attaquant danois s'est joué des défenseurs pour frapper dans la surface.

À la 38e minute, Højlund s'est élevé sur un centre de Leonardo Spinazzola, mais sa tête est passée au-dessus de la barre transversale, tandis qu'un défenseur du Torino a repoussé une tête de De Bruyne à la 40e minute.

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Juste avant la pause, le Torino a failli prendre l'avantage lorsque Rolando Mandragora a décoché une frappe puissante de l'extérieur de la surface à la 45e minute, mais le ballon a heurté la barre avant de revenir en jeu. La première période s'est ainsi achevée sur un score nul et vierge, malgré la domination napolitaine en matière d'occasions.

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Dès le retour des vestiaires, le Torino a procédé à un changement avec l'entrée de Nikola Vlašić à la place de Daniel Bragança, et l'équipe visiteuse s'est progressivement montrée plus entreprenante. À la 53e minute, le Marocain Zakaria Aboukhlal a hérité d'une occasion après un appel dans la surface, mais sa frappe est passée à côté du but, avant que Nikola Vlašić ne gâche une autre opportunité à la 54e minute.

Naples a répliqué par une frappe de McTominay à la 55e minute, repoussée par Bery, avant que le gardien ne détourne une autre tentative sur un coup franc tiré par Mandragora à la 57e minute. Naples a effectué un double changement à la 58e minute, avec les entrées de Mathías Olivera et Noa Lang à la place de Rafa Marín et Spinazzola, puis a maintenu la pression à la recherche du but de l'avantage.

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Un but validé par la VAR

Le tournant du match est intervenu à la 73e minute : Lang a servi McTominay à l'extérieur de la surface, et le milieu écossais a décoché une frappe puissante à ras de terre du pied droit pour faire trembler les filets et donner l'avantage à Naples, après un recours à l'assistance vidéo qui a confirmé la validité du but.

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Le Torino a tenté de revenir dans les dernières minutes en lançant davantage d'éléments offensifs, tandis que Frank Anguissa a écopé d'un carton jaune à la 76e minute.

L'équipe visiteuse a failli égaliser sur une tête de Duván Zapata à la 85e minute, mais le ballon est passé loin du but. Naples a ainsi conservé son avance jusqu'au coup de sifflet final et décroché une victoire qui lui permet de grimper à 18 points, à la 7e place, tandis que le Torino reste bloqué à 14 points, au 12e rang.

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