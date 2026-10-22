Le Français Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, estime que la tristesse de son coéquipier brésilien Vinicius Junior est quelque chose de naturel, soulignant qu'elle découle de son envie de donner le meilleur pour le club madrilène.

Vinicius a de nouveau livré une prestation terne, lors de la victoire de son équipe face à Leipzig (4-1), mercredi soir, au stade Santiago-Bernabéu, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Vinicius a débuté la rencontre comme titulaire, mais l'entraîneur José Mourinho a décidé de le remplacer à la 70e minute au profit de son coéquipier Yan Diomande, qui a délivré une passe décisive et marqué un but en seulement 20 minutes.

Vinicius Junior a quitté la pelouse la tête basse, sous les sifflets rageurs des supporters du Real Madrid, en raison de la baisse de son niveau depuis le début de la saison en cours.

Interrogé au sujet de Vinicius après le match contre Leipzig, Mbappé a répondu sur la chaîne « Movistar » : « Ce n'est pas grave. C'est une bonne chose que Vinicius ressente de la tristesse, parce qu'il veut beaucoup donner à l'équipe et aux supporters. Il doit rester calme et être fier de lui. C'est un joueur formidable doté d'un immense talent. »

Il a également analysé sa propre situation et reconnu qu'il devait progresser, ajoutant dans des propos rapportés par le journal « Marca » : « Je vais bien. Je peux faire davantage. Je suis de ces joueurs qui ont toujours besoin de fournir plus d'efforts. Ce n'est jamais suffisant pour un joueur comme moi. »

Le Français a aussi commenté la troisième victoire du Real Madrid en Ligue des champions en déclarant : « Nous savons que chaque point est important pour atteindre les huit premières places. Nous devons gagner le plus de matches possible ; nous en avons gagné trois. »

Enfin, il a évoqué le Clasico que le Real Madrid disputera dimanche prochain face au Barcelone : « Nous ne pensions qu'au match d'aujourd'hui. Quant à ce qui se passera dimanche, nous pouvons y penser maintenant. Avant cela, l'équipe ne pensait pas au match de dimanche. »















