Vidéo : Mbappé foudroie le Barça dans le temps additionnel

Le Real Madrid a porté un nouveau coup à Barcelone dans ce Clasico, après que Kylian Mbappé a inscrit un but à l'issue d'une attaque organisée et rapide, amorcée par un mouvement intelligent de Jude Bellingham au milieu du terrain et conclue par un centre précis d'Eduardo Camavinga vers l'attaquant français.

L'action a débuté lorsque Bellingham a réussi à se défaire de trois défenseurs avec habileté au milieu du terrain, avant que la formation madrilène ne se lance sur le côté droit, où Camavinga a échangé les passes et s'est déplacé rapidement aux abords de la surface de réparation, débordant Pau Cubarsí.

Camavinga a adressé un centre parfait au moment décisif, profitant de la sortie du gardien Joan García qui tentait de couvrir les espaces derrière la défense barcelonaise, pour que le ballon parvienne à Mbappé, qui a saisi l'occasion et fait trembler les filets.

Le but est intervenu au terme d'une attaque éclair qui a illustré la capacité du Real Madrid à exploiter les espaces et à effectuer une transition rapide de la défense vers l'attaque, accentuant la pression sur Barcelone dans un duel bouillant au stade du Camp Nou.